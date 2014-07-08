اكتشاف إنزيم مسؤول عن أمراض مصاحبة للسمنة

تمتع بعض الأجساد بصحة جيدة بغض النظر عن زيادة الوزن فلا يعاني أصحابها من الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكري وضغط الدم المرتفع أمر أثار اهتمام العلماء، فقاموا بدراسة هذه الظاهرة وعزوها في نهاية الدراسة إلى وجود إنزيم معين في أجساد بعض البدناء هو المسؤول بشكل مباشر عن الإصابة بتلك الأمراض لدى المصابين بالسمنة.

فالعادة قرنت دائما الحديث عن السمنة بالإصابة بالسكري والأزمات القلبية إلا أن كل هذه الأمراض لا تقترب من ربع عدد الأشخاص المصابين بالسمنة تقريبا وفقا لإحصائيات عديدة أجريت في عدد من الدول حول العالم.

وأثارت هذه الإحصائيات اهتمام العلماء الذين بحثوا في أسباب هذه الظاهرة فاكتشفوا إنزيما معينا مسؤولا عن الإصابة بتلك الأمراض لدى المصابين بالسمنة.

ورصد باحثون من جامعة فيينا بالنمسا وجود ارتباط وثيق بين إنزيم "HO-1" ومعدلات الإصابة بالأمراض وبالحالة الصحية للأشخاص المصابين بالسمنة أو لديهم زيادة كبيرة بالوزن عن المعدل الطبيعي بشكل عام.

وقال الباحث أندرو بوسبيسيلكي من معهد ماكس بلانك لموقع "ساينيكس" المعني بالأخبار العلمية إن هناك ارتباط وثيق بين ظهور الأمراض وتطورها وهذا الإنزيم.

وأوضحت أبحاث الخبراء أن الأشخاص الذين تقل لديهم معدلات إنزيم الـ"HO-1″ هم أقل عرضة للإصابة بالأمراض بشكل عام والمصاحبة للسمنة بشكل خاص.

وأوضح الباحث المشرف على هذه الدراسة هارالد إسترباور أن الارتباط بين الحالة الصحية للمريض وإنزيم "HO-1" كانت كبيرة للغاية وواضحة بشكل ملفت على العكس من العناصر الأخرى مثل نسبة الدهون وكميتها في منطقة البطن.

ويأمل الباحثون أن تؤدي نتائج دراستهم إلى وسائل علاج جديدة ولا سيما أن النتائج تشير إلى أن هذا الإنزيم ليس مسؤولا عن الأمراض المرتبطة بالسمنة والبدانة فحسب بل بأمراض أخرى تظهر مع التقدم في العمر مثل الشلل الرعاش "الباركينسون" وألزهايمر.

وكانت الجمعية الأميركية الطبية قد صنفت السمنة عام 2013 على قائمة الأمراض التي تستوجب العلاج وتشمل تغطيتها بالتأمين الصحي.