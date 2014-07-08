البث الحي
منوعات

اكتشاف إنزيم مسؤول عن أمراض مصاحبة للسمنة

8/7/2014

تمتع بعض الأجساد بصحة جيدة بغض النظر عن زيادة الوزن فلا يعاني أصحابها من الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكري وضغط الدم المرتفع أمر أثار اهتمام العلماء، فقاموا بدراسة هذه الظاهرة وعزوها في نهاية الدراسة إلى وجود إنزيم معين في أجساد بعض البدناء هو المسؤول بشكل مباشر عن الإصابة بتلك الأمراض لدى المصابين بالسمنة.

فالعادة قرنت دائما الحديث عن السمنة بالإصابة بالسكري والأزمات القلبية إلا أن كل هذه الأمراض لا تقترب من ربع عدد الأشخاص المصابين بالسمنة تقريبا وفقا لإحصائيات عديدة أجريت في عدد من الدول حول العالم.

وأثارت هذه الإحصائيات اهتمام العلماء الذين بحثوا في أسباب هذه الظاهرة فاكتشفوا إنزيما معينا مسؤولا عن الإصابة بتلك الأمراض لدى المصابين بالسمنة.

ورصد باحثون من جامعة فيينا بالنمسا وجود ارتباط وثيق بين إنزيم "HO-1" ومعدلات الإصابة بالأمراض وبالحالة الصحية للأشخاص المصابين بالسمنة أو لديهم زيادة كبيرة بالوزن عن المعدل الطبيعي بشكل عام.

وقال الباحث أندرو بوسبيسيلكي من معهد ماكس بلانك لموقع "ساينيكس" المعني بالأخبار العلمية إن هناك ارتباط وثيق بين ظهور الأمراض وتطورها وهذا الإنزيم.

وأوضحت أبحاث الخبراء أن الأشخاص الذين تقل لديهم معدلات إنزيم الـ"HO-1″ هم أقل عرضة للإصابة بالأمراض بشكل عام والمصاحبة للسمنة بشكل خاص.

وأوضح الباحث المشرف على هذه الدراسة هارالد إسترباور أن الارتباط بين الحالة الصحية للمريض وإنزيم "HO-1" كانت كبيرة للغاية وواضحة بشكل ملفت على العكس من العناصر الأخرى مثل نسبة الدهون وكميتها في منطقة البطن.

ويأمل الباحثون أن تؤدي نتائج دراستهم  إلى وسائل علاج جديدة ولا سيما أن النتائج تشير إلى أن هذا الإنزيم ليس مسؤولا عن الأمراض المرتبطة بالسمنة والبدانة فحسب بل بأمراض أخرى تظهر مع التقدم في العمر مثل الشلل الرعاش "الباركينسون" وألزهايمر.

وكانت الجمعية الأميركية الطبية قد صنفت السمنة عام 2013 على قائمة الأمراض التي تستوجب العلاج وتشمل تغطيتها بالتأمين الصحي.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

عقوبات أوربية وأمريكية ضد تركيا.. وأنقرة ترفض "لغة التهديد"

اجتماع قادة الاتحاد الأوربي في بروكسل (روتيرز)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)