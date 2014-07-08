إسرائيل تكثف هجومها على غزة

صاروخ من منظومة القبة الحديدية ينطلق لاعتراض الصواريخ المنطلقة ةمن غزة (أرشيف)

شنت إسرائيل هجوما عسكريا كبيرا على قطاع غزة واستهدفت بالقصف حوالي 50 منزلا الثلاثاء بينهم منازل تابعة لناشطين من حركة المقاومة الإسلامية حماس بحسب شهود في حملة تهدف لمحاولة إنهاء إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل.

وحث الجيش الإسرائيليين المقيمين في دائرة نصف قطرها 40 كلم من قطاع غزة على البقاء قرب مناطق تتوفر لها الحماية وأمر بإغلاق المخيمات الصيفية كإجراء وقائي تحسبا تساقط الصواريخ وشظاياها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف 50 موقعا في هجمات جوية وبحرية. وقال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل قصفت أكثر من 30 هدفا خلال أقل من ساعة قبل الفجر بما في ذلك منزلان في قطاع غزة أحدهما قال أحد الجيران إنه ملك لعضو بحماس.

وأصيب تسعة أشخاص بجروح ناتجة عن شظايا، ولم ترد تقارير عن إصابات أخرى لأن من المعتقد أن المباني التي استهدفت جرى إخلاؤها قبل الهجمات.

وقال شهود إن منزلا تعرض للقصف في خان يونس قد تمت تسويته بالأرض. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن تسعة أشخاص من الجيران أصيبوا جراء الحطام المتطاير الناجم عن الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية إن عائلة بمنزل استهدف بالهجوم تلقت اتصالا من ضابط مخابرات إسرائيلي طالبها بمغادرة المنزل لأنه سيتعرض للقصف وإن العائلة تركت المنزل في الوقت المناسب.

وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر إن إسرائيل تستعد لإمكانية إرسال قوات برية إلى غزة في إطار "عملية الجرف الصامد".

وأضاف ليرنر للصحفيين "نعزز القوات لنتمكن من تعبئتها إذا لزم الأمر، لا نعتقد أن ذلك سيحدث على الفور ولكن لدينا الضوء الأخضر لتجنيد المزيد من قوات الاحتياط لنتمكن من تنفيذ مهمة برية".

وهدد الجناح العسكري لحماس برد "مزلزل" على الهجمات الإسرائيلية وقال إنه أطلق صاروخا على بلدة في جنوب إسرائيل.

وأدانت حماس في بيان قصف إسرائيل للمنازل قائلة إنه "يتجاوز كل الخطوط الحمراء" وهددت بإطلاق صواريخ لمسافات أبعد، وقال نشطاء بالحركة "سنرد بتوسيع نطاق أهدافنا".

وأوضح ليرنر إن نشطاء في غزة أطلقوا أكثر من 80 صاروخا على إسرائيل يوم الاثنين وقال مسؤولون عسكريون إن ما يربو على مائتي صاروخ أطلقت على إسرائيل على مدى الثلاثين يوما الماضية.

وقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر يوم الاثنين تكثيف الهجمات الجوية على النشطاء في غزة. وقالت مصادر سياسية إن المجلس لم يصل إلى حد اتخاذ قرار بهجوم بري في الوقت الراهن.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق "بالقيام بكل ما هو ضروري" لإعادة الهدوء إلى البلدات الإسرائيلية الجنوبية.

لكنه حذر في الوقت ذاته من الاندفاع نحو مواجهة أوسع مع حماس التي يمكن لترسانتها من الصواريخ الطويلة المدى أن تصل إلى قلب إسرائيل وعاصمتها الاقتصادية تل أبيب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن حزبه القومي قرر إنهاء تحالفه مع حزب ليكود المحافظ بزعامة رئيس الوزراء لكنه سيبقى في الائتلاف الحاكم وأرجع ذلك إلى خلاف مع نتنياهو حول طريقة التعامل مع حماس.

وزادت وتيرة العنف منذ اختطاف ومقتل ثلاثة فتيان إسرائيليين الشهر الماضي في الضفة الغربية المحتلة ومقتل فتى فلسطيني الأسبوع الماضي. واعتقلت إسرائيل ستة يهود في قضية مقتل الفتى الفلسطيني.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت بسبب الغارات الجوية شمالا حتى مشارف تل أبيب والقدس الاثنين، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن هذه الإنذارات كاذبة بينما قال الجيش إن الصواريخ على بعد 80 كلم تتسبب في إطلاق هذه الإنذارات، وأصيب إسرائيليان في هجمات صاروخية الاثنين.

وأعلنت حماس المسؤولية عن إطلاق صواريخ على إسرائيل الاثنين وذلك للمرة الأولى منذ حرب عام 2012 التي انتهت بهدنة بوساطة مصرية.

وتعهدت حماس بالانتقام مما وصفته أكثر الهجمات الإسرائيلية دموية والتي قتل فيها ستة نشطاء فلسطينيين رغم نفي إسرائيل أي ضلوع لها.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس "اغتيال العدو لعدد من كتائب القسام والمقاومة تصعيد خطير والعدو سيدفع الثمن".

وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بوقف التصعيد العسكري والالتزام بالهدنة التي تم التوصل اليها بين الجانبين في 2012.

ودعا عباس في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية بعد موجة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة التي أطلق منها عشرات الصواريخ باتجاه بلدات إسرائيلية إلى "وقف التصعيد فورا".

ونقلت الوكالة عن عباس دعوته "المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد الخطير الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار".