إسرائيل تشن هجوما موسعا على غزة والقسام تتوعد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية واسعة ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة أطلق عليها اسم "الجرف الصامد".

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت أكثر من 30 هدفا منها منازل مدنيين، وتسببت في مقتل فلسطيني وإصابة 27 مدنياً بينهم فتاة وطفل، كما استهدفت معاقل ناشطي حركة حماس، بعدما حشد الجيش قوات عسكرية وعشرات الدبابات على حدود غزة مساء أمس الاثنين.

وهدد الجناح المسلح لحركة حماس "كتائب عز الدين القسام" برد "مزلزل" كما وصفه على الهجمات الإسرائيلية، وقالت الكتائب في بيان صحفي "قصف إسرائيل لمنازل المدنيين يتجاوز كل الخطوط الحمراء وسنرد بتوسيع نطاق أهدافنا وسنواجه العدوان بالرد المزلزل، وسنجعل العدو يندم على قراره المتهور".

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد ذكرت أن عدة قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه عدة بلدات جنوبي إسرائيل، اعترضتها منظومة القبة الحديدية من دون أن تتسبب في إصابات، وتبنت كتائب القسام مسؤولية ذلك.

من جهته قال المتحدث العسكري الكولونيل بيتر ليرنر في تغريدة على حسابه في تويتر"عملية الجرف الصامد جارية وتستهدف قدرات حماس التي تروع اسرائيل"

وأضاف ليرنر أن حماس أطلقت أكثر من 80 صاروخا على المناطق الإسرائيلية يوم الاثنين، وقال مسؤولون عسكريون إن أكثر من 200 صاروخا اطلق على جنوب اسرائيل على مدى الثلاثين يوما الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه استدعى 1500 من جنود الاحتياط لنشرهم على حدود غزة، وجاء هذا القرار في وقت أمر فيه الطاقم الوزاري الأمني الإسرائيلي بتوسيع نطاق عمليات الجيش ضد قطاع غزة.

سياسياً, طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بوقف التصعيد فورا، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار