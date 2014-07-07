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مقتل قائد كبير بالجيش العراقي

7/7/2014
قوات عراقية تقوم بمهمة لمحاربة المسلحين (الجزيرة)

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان الاثنين إن قائدا كبيرا بالجيش قتل في المعارك، وأضاف البيان أن اللواء الركن نجم عبد الله علي قائد الفرقة السادسة بالجيش المسؤولة عن جزء من العاصمة بغداد قد قتل في ميدان المعركة عندما كان يقاتل "الإرهابيين".

وكان خمسة أشخاص قد قتلوا وأصيب 13 آخرون في قصف نفذته قوات حكومية عراقية بالبراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ الليلة الماضية وفجر اليوم على مدينتي الفلوجة والكرمة في محافظة الأنبار بحسب تصريحات مصادر طبية عراقية.

وقالت المصادر إن القصف استهدف أحياء سكنية في مدينتي الفلوجة والكرمة غربي البلاد، وأضافت أن القصف تسبب بإلحاق أضرار مادية كبيرة بعدد من المنازل.

وكانت الفلوجة قد تعرضت في وقت سابق الأحد لقصف مدفعي وصاروخي من القوات الحكومية المتمركزة على الأطراف الشرقية للمدينة فضلا عن غارات جوية.

وقال رئيس الأطباء المقيمين في مستشفى الفلوجة العام أمس إن المستشفى استقبل تسعة جرحى بينهم ثلاثة أطفال، مما يرفع عدد ضحايا قصف القوات الحكومية على المدينة منذ بدء العمليات العسكرية إلى 507 قتلى إضافة لـ1806 جرحى.

وتخوض الحكومة المدعومة بمليشيات ومتطوعين مواجهات مع مسلحين من العشائر ومعهم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا على مناطق واسعة في شمالي وغربي العراق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

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