لبنان يتهم 28 شخصاً بالتخطيط لتنفيذ هجمات انتحارية

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الإثنين، إن الادعاء العام وجه الاتهام إلى 28 شخصاً بالتخطيط لتنفيذ هجمات انتحارية والانتماء إلى تنظيم "الدولة الاسلامية". وجاء هذا الإجراء بعد ثلاثة تفجيرات وقعت في لبنان في أواخر الشهر الماضي وحملة أمنية شملت العاصمة بيروت ومناطق أخرى في البلاد.

وقالت الوكالة الرسمية اللبنانية، إن سبعة من المتهمين الثمانية والعشرين رهن الاحتجاز. وأضافت الوكالة، "ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على 28 شخصا بينهم سبعة موقوفين إرهابيين ألقي

(جنود لبنانيون ينتشرون في شوارع بيروت – رويترز)

القبض عليهم في الفنادق وغيرها في جرم الانتماء إلى تنظيم الدولة الاسلامية بهدف القيام بأعمال إرهابية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة وتفخيخ سيارات وشراء صواعق ومتفجرات وأحزمة ناسفة وأسلحة وإعداد انتحاريين، وتزويدهم بالأحزمة الناسفة للقيام بأعمال انتحارية في أماكن سكنية في بيروت", وأشارت إلى أن القضية أحيلت إلى قاضي تحقيق عسكري ولم تذكر أسماء أو جنسيات المتهمين.

وقد نفذت السلطات الأمنية مداهمات استهدفت فنادق في العاصمة ومناطق أخرى من البلاد في الأسابيع الأخيرة عقب سلسلة الهجمات الأخيرة, فيما نجا مدير الأمن العام اللبناني من تفجير انتحاري قرب الحدود السورية في 20 من يونيو, وبعد ثلاثة أيام فجر مهاجم سيارته قرب نقطة تفتيش تابعة للجيش في بيروت فقتل نفسه ورجل أمن, وأصاب مهاجم انتحاري ثلاثة من رجال الأمن في فندق بالقرب من السفارة السعودية في العاصمة بعد ذلك بيومين, وقبيل ذلك التفجير اعتقلت قوات الأمن 17 شخصا في فندق في بيروت للاشتباه في تخطيطهم لهجمات.

وقد أكدت وزارة الخارجية الفرنسية في 24 من يونيو أن أحد الرجال الذين اعتقلوا من الفندق يحمل الجنسية الفرنسية, وقالت مصادر أمنية لبنانية إن فرنسياً ترجع أصوله إلى جزر القمر لا يزال محتجزاً لديها فيما أفرج عن الباقين.

يذكر أن لبنان شهد موجة من العنف الطائفي المرتبط بالصراع في كل من سوريا والعراق اللذين فقدا السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي لصالح تنظيم "الدولة الاسلامية"