عبدالله يرفض نتائج الانتخابات الرئاسية الأفغانية ويعلن فوزه

قال المرشح في الانتخابات الرئاسية الأفغانية عبد الله عبد الله لآلاف من أنصاره الثلاثاء إنه الفائز في جولة الإعادة بالانتخابات، ليضع نفسه في مسار تصادمي مع منافسه أشرف عبد الغني.

وقال أمام حشد في وسط العاصمة الأفغانية كابل "أنا الفائز في هذه الجولة من الانتخابات دون شك".

وكانت لجنة لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان أعلنت أمس الاثنين فوز المسؤول السابق بالبنك الدولي أشرف عبد الغني بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، التي جرت في 14 يونيو/حزيران. وحصل عبد الغني على نسبة 56,44 في المئة من الأصوات، وفقا للنتائج الأولية، مقابل 43,56 في المئة لعبد الله. وستعلن النتائج النهائية في 22 يوليو/تموز الحالي.

ولم يصدر أي رد فعل فوري من عبد الله عبد الله منافس عبد الغني، وكان عبد الله وهو مقاتل سابق مناهض لطالبان زعم حدوث تزوير على نطاق واسع في الانتخابات، وأصر على ضرورة تأجيل إعلان النتائج لحين استبعاد الأصوات المزورة، وسرى حديث في أفغانستان في الأسابيع الماضية عن اندلاع مواجهة دموية بين الجماعات العرقية أو حتى انقسام أجزاء من البلاد إذا رفض عبد الله قبول النتائج.

وقال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات أحمد يوسف نورستاني للصحفيين "إعلان النتائج الأولية لا يعني أن المرشح البارز هو الفائز وثمة احتمال أن تتغير النتيجة بعد فحص الشكاوى".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، سعى المعسكران المتنافسان للتوصل إلى حل وسط في اللحظات الأخيرة لتفادي انزلاق أفغانستان إلى فترة طويلة من الغموض دون زعيم واضح تقبله جميع الأطراف.

وقال نورستاني إن اللجنة تلقت طلبا من معسكر عبد الله لمراجعة أوراق الاقتراع من أكثر من 7 آلاف مركز اقتراع للاشتباه في حدوث عمليات تزوير، وهذا رقم كبير بما يكفي لتغيير النتيجة اذا أعيد فرز الأصوات.

وأضاف نورستاني "أعلنا النتائج الأولية اليوم، وعلى لجنة الشكاوى أن تفحص هذه القضية. نحن مستعدون لتقديم أي مساعدة لحين الانتهاء من العملية".

ويستمد عبد الله -الذي ولد لاب من البشتون وأم من الطاجيك- معظم الدعم من الأقلية الطاجيكية في شمال أفغانستان، ويتمتع عبد الغني بدعم قوي من قبائل البشتون في جنوب وشرق البلاد.

واتهم عبد الله الرئيس الحالي حامد كرزاي -وهو أيضا من البشتون- بلعب دور في التلاعب المزعوم بالأصوات لصالح عبد الغني، ويقول إنه سيقبل بنتيجة الانتخابات إذا وجد أدلة دامغة على استبعاد الأصوات المزيفة قبل إعلان النتيجة النهائية.