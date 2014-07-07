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دي ماريا يغيب عن تشكيلة الأرجنتين بقبل النهائي

7/7/2014
دي ماريا يسقط أرضا في مباراة الأرجنتين وبلجيكا (رويترز-أرشيف)

قال دانييل مارتينيز طبيب منتخب الأرجنتين الأحد إن أنخيل دي ماريا لن يشارك في مباراة بلاده في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم ضد هولندا لكن زميله المهاجم سيرجيو أجويرو تعافى من شد في العضلات وأصبح جاهزا للعب.

وبدا أجويرو في حالة جيدة خلال المران في معسكر منتخب الأرجنتين لكن دي ماريا غاب ويخضع لعلاج مكثف بعد إصابته في مباراة بلاده مع بلجيكا في دور الثمانية والتي فازت بها الأرجنتين 1-صفر.

وفي أول ظهور للأرجنتين في الدور قبل النهائي منذ 1990 ستلتقي الأرجنتين مع هولندا الأربعاء في ساو باولو.

وأضاف طبيب المنتخب الأرجنتيني للصحفيين "إصابة أنخيل من الدرجة الأولى بالطبع لن يشارك في مباراة الأرجنتين القادمة، بعد ذلك سنقيم الموقف يوما بيوم"، وتابع "تدرب سيرجيو ثلاث مرات إنه جاهز للعب".

وغاب أجويرو عن مباراتين بسبب الإصابة لكن في ضوء الفترة التدريبية المسائية الاحد في بيلو هوريزونتي فإن المهاجم من المفترض أن يكون على الأقل ضمن البدلاء.

وسيمثل غياب دي ماريا -أكثر لاعبي الأرجنتين قدرة على الابتكار بعد القائد ليونيل ميسي- لطمة قوية لكن عودة جونزالو هيجوين لمستواه ستقلل من تأثير ذلك، ومنح هدف هيجوين أمام بلجيكا بطاقة التأهل للدور قبل النهائي للأرجنتين.

وتسعى الأرجنتين التي يساندها عشرات الآلاف من الجماهير التي عبرت الحدود إلى البرازيل لإحراز لقب كأس العالم للمرة الثالثة.

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