حماس تطلق عشرات الصواريخ ردا على استهداف مقاوميها

أكبر عدد من الشهداء يسقط لحماس في يوم واحد منذ عام 2012 (Getty-أرشيف)

تبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية بينها أسدود وعسقلان، وذلك ردا على استشهاد سبعة من مقاوميها في قصف شنه الطيران الإسرائيلي على مواقع تابعة لحماس.

وسمع دوي صافرات الإنذار في القدس وبلدة شيمش على الطريق بين القدس وتل أبيب نتيجة سقوط الصواريخ في تلك المناطق.

وفي سياق متصل، قال الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في وقت سابق، إن سبعة من مقاتليها قد استشهدوا في غارات جوية شنتها إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وقالت حماس إن معظم الهجمات شنت على نقطة تجمع لأعضائها في بلدة رفح بأقصى جنوب غزة على الحدود المصرية، وأضافت أن هجوما آخر شن في شمال غزة.

وقال الجناح العسكري لحماس في بيان إن سبعة من مقاتلي حماس قتلوا كما أصيب أربعة أشخاص في الهجمات.

من جهته قال مراسل الجزيرة إن تسعة فلسطينيين استشهدوا في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر الاثنين على قطاع غزة المحاصر، بينهم سبعة من كتائب عز الدين القسام، بينما بادرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتحميل إسرائيل مسؤولية تفجير الأوضاع.

وأكد مراسل الجزيرة من غزة تامر المسحال أن ستة عناصر من كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، استشهدوا في قصف عنيف استمر على مدار يوم أمس شرق رفح، في حين استشهد عنصر سابع بمنطقة قريبة بعد قصفه بطائرة من دون طيار.

وأضاف أن خمسة مدنيين على الأقل أصيبوا في بيت حانون بعد سقوط صاروخ إسرائيلي، في حين شهدت مناطق بالقطاع سلسلة انفجارات بعد قصف الطائرات الإسرائيلية.

وذكر المراسل أن الطيران الإسرائيلي لايزال يستمر في التحليق في أجواء غزة، وأنه نفذ قصفا جديدا شرق حي الشجاعية وحي التفاح بمدينة غزة.

وأكد أن الغارات الإسرائيلية شملت مواقع مختلفة من أقصى شمال القطاع إلى أقصى جنوبه.

وبدوره أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط عشرة صواريخ من غزة في مناطق قريبة من القطاع، في حين لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذه الصواريخ.

وجاءت هذه الهجمات بعد تصعيد في الهجمات الصاروخية على إسرائيل من غزة التي تهيمن عليها حماس. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الهجمات تجاوزت 150 هجوما منذ منتصف يونيو من بينها 25 صاروخا أصاب إسرائيل الأحد.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحكومته الأحد "بفعل كل ما هو ضروري" لإعادة الهدوء إلى البلدات الإسرائيلية الجنوبية.

وحذر نتنياهو أيضا من الاندفاع نحو مواجهة أوسع مع حماس التي يمكن لترسانتها من الصواريخ الطويلة المدى أن تصل إلى قلب إسرائيل وتل أبيب.

جثمان أحد الفلسطينيين المدهوسين (الجزيرة)

من جهة أخرى وفي سياق التوترات في الضفة الغربية والقدس المحتلة استشهد فلسطينيان اثنان دهسا بشاحنة كان يقودها إسرائيلي عند مفترق الياجور قرب مدينة حيفا داخل الخط الأخضر، في حين تجددت الاشتباكات في القدس والضفة الغربية وداخل الخط الأخضر احتجاجا على مقتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير حرقا.

وأوضحت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية أن سائق الشاحنة (وهو يهودي روسي الأصل من القدس) فقد السيطرة على الشاحنة وارتطم بالشابين، وهما من الضفة الغربية يعملان داخل إسرائيل.

من جهتها، أكدت فصائل فلسطينية أن الحادث متعمد وأن السائق قتل الشابين كونهما فلسطينيين، وحملت إسرائيل كافة التداعيات.