تشديد التدقيق على الطائرات المتجهة لأميركا

أعلنت الوكالة الأميركية للنقل الجوي الأحد أن المعدات الإلكترونية غير المشحونة بالكهرباء والتي يتعذر بالتالي تشغيلها لن يسمح بها على الطائرات المتجهة إلى أميركا.

وأفادت الوكالة في بيان أن المسؤولين الأمنيين "سيدققون في جميع المعدات الإلكترونية في أثناء التفتيش ويمكنهم أن يطلبوا من أصحابها تشغيلها، ومن بينها الهواتف المحمولة".

وأضاف البيان أن "الآلات غير المشحونة لن تقبل على متن الطائرة" كما "قد يخضع المسافر لتفتيش إضافي".

وذكرت الوكالة أن وزير الأمن الداخلي الأميركي جاي جونسون أعلن الأربعاء تلك الإجراءات الجديدة وعن تشديد الأمن في عدد من المطارات.

وأفاد مصدر مقرب من الملف لقناة إن بي سي أن السلطات تخشى استخدام الكمبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وغيرها من المعدات الإلكترونية كعبوات ناسفة.

وأكد وزير الأمن الداخلي أن الإجراءات الجديدة ستطبق "في الأيام المقبلة" من دون تحديد المطارات المعنية، لكن مصدرا مسؤولا في الوزارة صرح لوكالة الأنباء الفرنسية أن المطارات هذه تقع في الشرق الأوسط وأوروبا.

كما طلبت دائرة الأمن الداخلي الأميركية -التي تشمل الوكالة الأميركية للنقل الجوي- من سلطات المطارات والسلطات الجوية العاملة في أوروبا وغيرها مواصلة التدقيق في أحذية الركاب المتجهين إلى الولايات المتحدة وزيادة عدد نقاط التفتيش لأمتعة الركاب باستخدام آلات الكشف، بحسب قناة إيه بي سي الإخبارية.

والتهديد الذي لم يحدد مصدره حتى الآن يتعلق حاليا بالمطارات التي تنقل الركاب إلى الولايات المتحدة وهو "مختلف وأكثر إثارة للقلق مما استهدف شركات النقل الجوي في السابق" بحسب وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

وقال جونسون "سنحاول قدر المستطاع الحد من الإزعاج الذي قد تلحقه هذه الإجراءات الضرورية بالمسافرين".

وياتي تشديد هذه الإجراءات وسط تفاقم حالة انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط وإحالة المشتبه به الأول في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي أحمد أبو ختالة إلى القضاء الأميركي. كما تشهد المصالح الأميركية تهديدات جديدة من الجهاديين وسط الفوضى السائدة في العراق.

وفي الأشهر الأخيرة اعتبر خبراء أميركيون في مكافحة الإرهاب أنه من المحتمل اعتماد المتطرفين لإستراتيجيات جديدة لتجاوز إجراءات التفتيش في المطارات محذرين من متفجرات لا يمكن رصدها.