القبض على ثلاثة متهمين في قضية مقتل أبو خضير

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الإثنين، إن ثلاثة من أصل ستة متهمين في قضية قتل الطفل الفلسطيني الشهيد محمد أبو خضير، قد اعترفوا بارتكابهم الجريمة.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن المتهمين الثلاثة قاموا بمحاكاة ارتكابهم الجريمة، باتباع طريق السيارة التي اختطف فيها الفتى الفلسطيني، والتي تؤدي إلى غابة القدس الشرقية المحتلة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية الأحد قد ألقت القبض على ستة متهمين، يعتقد أنهم متشددون يهود، يشتبه بضلوعهم في قتل الفتى أبو خضير صاحب ال16 عاما.

تشييع الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير

وأكد النائب العام الفلسطيني محمد عبد الغني العويوي السبت، أن السبب المباشر لوفاة الفتى هو الحروق النارية ومضاعفاتها جراء حرقه على يد المستوطنين.

وقد أظهر تقرير التشريح الأولي للجثة، وجود آثار دخان في رئتيه، وهو أمر يعزز فرضية حرقه وهو على قيد الحياة.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الإثنين إن حزبه أنهى شراكته مع حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى عمق الخلافات بين أعضاء الحكومة الائتلافية المتشرذمة.

وقال ليبرمان في مؤتمر صحفي، "ليس سرا للأسف أن الخلافات بيني وبين رئيس الوزراء أضحت حديثا أساسيا وجوهريا، ولم تعد تسمح بوجود إطار عمل مشترك".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، "في الحقيقة إن هذا التحالف لم ينجح لا في الانتخابات أو بعدها وحتى اليوم مازالت هناك مشكلات فنية، لكن عندما تتحول المشكلات الفنية إلى مشكلات جوهرية لا يكون هناك سبب لإخفاء ذلك".

وتابع، إنه سيبقى "شريكا مُخلصا في الائتلاف الحكومي"، وقال، "لا أرى ما يدعو لتفكيك الائتلاف نحن آخر من يسعى إلى ذلك".تشييع الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير