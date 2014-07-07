السيسي تمنى ترحيل صحفيي الجزيرة بدل محاكمتهم

الزملاء الصحفيون خلال إحدى جلسات محاكمتهم (الجزيرة)

ذكرت صحيفة مصرية الاثنين أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أدلى بأول تصريحات تنم عن تعاطف مع ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة المسجونين قائلا إنه كان يتمنى ترحيلهم بدلا من محاكمتهم.

وصدرت أحكام بالسجن على الصحفيين الثلاثة العاملين في الجزيرة الإنجليزية لمدد تتاروح بين 7 و10 سنوات بعد إدانتهم بنشر أخبار كاذبة تضر بمصالح مصر ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا".

ونقلت صحيفة المصري اليوم المصرية الخاصة عن السيسي وصفه للحكم بأنه "كانت له آثار سلبية جدا ولا دخل لنا فيه" وأضاف وقال السيسي "كنت أتمنى ترحيل هؤلاء فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم". وجاءت تصريحاته تلك خلال لقاء له مع رؤساء تحرير صحف محلية وممثلي قنوات فضائية بحسب صحيفة المصري اليوم المستقلة واسعة الانتشار.

وأثار الحكم الصادر في 23 يونيو الماضي بالسجن سبع سنوات لكل من الأسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الإنجليزية في مصر وبحبس المعد المصري في القناة باهر محمد لمدة عشر سنوات، غضبا دوليا كبيرا ضد مصر.

لكن السيسي لم يوضح كيف كان من الممكن ترحيل فهمي وباهر اللذين يحملان الجنسية المصرية.

وكان رد الفعل المبدئي للسيسي على الحكم هو أنه لن يتدخل في أحكام القضاء، ويمكن أن تكون تصريحاته الأخيرة تلميحا إلى أنه قد يستخدم سلطته الرئاسية للعفو عن الصحفيين الذين مازال أمامهم فرصة لاستئناف الحكم.

من جهته قال أندرو شقيق بيتر غريست معلقا على تلك التصريحات "أن هذه التصريحات شجعته" وبثت فيه الأمل.

وأضاف أندرو للصحفيين في برزبن "إنني متأكد من أن صور بيتر وهو في القفص في المحكمة ليست هي الصور التي تريد مصر فعلا أن توزع في العالم، كما أنني متأكد "من أن الدعاية التي يخرجون بها من هذا ليست هي الدعاية التي يريدها أي بلد".

وأدين الصحفيون الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم في ديسمبر الماضي بمساعدة "جماعة إرهابية" -في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين- من خلال بث أكاذيب تضر بالأمن القومي.

وكانت مصر قد حظرت جماعة الإخوان وأعلنتها منظمة إرهابية.

وجاء الحكم بحق الصحفيين غداة زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لمصر التي عدت دعما للسيسي، ودعا كيري خلاها إلى ضمان "حرية الصحافة".

ولاحقا وصف كيري الأحكام بأنها "مخيفة وقاسية"، كما دعا البيت الأبيض الحكومة المصرية إلى "العفو عن هؤلاء الأفراد او تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم حتى يمكن الإفراج عنهم فورا وتخفيف كل الأحكام ذات الدوافع السياسية".

وانتقد أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأحكام وأعرب عن "قلقه الكبير" منها، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان كي مون "يبدو واضحا أن هذه المحاكمات لا تحترم المعايير الأساسية لمحاكمة عادلة".

وتتناقض تصريحات السيسي بحق صحفيي الجزيرة المحكومين في مصر مع ما قاله عند صدور الحكم بأن "قضاء مصر مستقل وشامخ ولن نتدخل في أحكامه".

ومنذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، توترت العلاقات بين مصر وقطر التي تعد من أبرز الداعمين الإقليميين لمرسي ولجماعة الإخوان المسلمين، ويؤكد مسؤولون مصريون أن قناة الجزيرة القطرية تعمل لصالح الدوحة ضد القاهرة، وأنها منحازة للإخوان المسلمين.

وجرى اعتقال صحفيي الجزيرة الثلاثة في فندق مطل على النيل في القاهرة في 29 ديسمبر الماضي وجرت محاكمتهم عبر 12 جلسة، وحوكم الصحفيون الثلاثة مع ستة متهمين آخرين حضوريا فيما حوكم 11 غيابيا.

وقضت المحكمة بسجن ثلاثة صحفيين أجانب كانوا يحاكمون غيابيا عشر سنوات وهم بريطانيان وهولندية، فيما قضت بالسجن سبع سنوات لثلاثة طلاب متهمين ورجل آخر في نفس القضية وكانوا جميعا محبوسين احتياطيا، والسجن عشر سنوات على ثمانية متهمين آخرين تمت محاكمتهم غيابيا، وبرأت متهمين اثنين آخرين كانا قيد الحبس الاحتياطي كذلك.

لكن الأدلة الخاصة بالصحفيين التي عرضتها النيابة في القضية لم تتضمن سوى فيديوهات من قنوات غير الجزيرة وتسجيلات صوتية رديئة الجودة وغير مفهومة، وتضمنت الفيديوهات مؤتمرا صحفيا لمسؤولين في كينيا التي سبق وعمل بها غريست ومقابلات مع شخصيات سياسية مصرية، كما قدمت تسجيلات صوتية غير مفهومة وغير واضحة، ولم تقدم النيابة أي أدلة تثبت أن المتهمين تلاعبوا في الفيديوهات أو بثوا أخبارا كاذبة معينة.

يذكر أنه يحق لجميع المتهمين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض وفي حالة إدانتهم مجددا يمكن لهم طلب عفو رئاسي من السيسي.

من جهة أخرى قال مسؤول في الرئاسة المصرية في وقت سابق لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" إنه لا يمكن إصدار أي عفو قبل أن تبت محكمة الاستئناف في القضية ويصبح نهائيا.