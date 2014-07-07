الإعصار العنيف نيوغوري في طريقه لليابان

صورة بالقمر الصناعي لإعصار (أرشيف)

توقع مسؤولوا الأرصاد الجوية أن يصل الإعصار العنيف نيوغوري إلى جزر أوكيناوا الاثنين مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، وقد حذر مسؤولون السكان من الخروج كما أجلت أكبر قاعدة لسلاح الجو الأميركي في المحيط الهادئ عددا من طائراتها.

وقد تكون هذه العاصفة الأسوأ منذ عقود حيث حذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية بأن رياحا تصل سرعتها إلى 270 كلم في الساعة ستضرب أقصى جنوب الجزر في وقت مبكر الثلاثاء مع احتمال وصولها إلى سائر أراضي اليابان الأربعاء.

ورصد الإعصار على بعد 600 كلم جنوب جزيرة أوكيناوا الرئيسية في الساعة "3.00 تغ" وهو يتحرك إلى الشمال والشمال الغربي بسرعة 25 كلم في الساعة.

وصرح مسؤول في الوكالة في مؤتمر صحفي "نرجو التزام اليقظة والبقاء داخل المباني وتجنب العمل خارجا والتنقلات غير الضرورية"، وتابع أن العاصفة قد تثير رياحا عنيفة "قياسية" وتثير أمواجا عاتية.

وأكد "يرجح أن تصل إلى أوكيناوا صباح الثلاثاء وتثير رياحا عنيفة وأمواجا عالية وفي بعض المناطق أمطارا غزيرة" مشددا على ضرورة "الاستعداد للإجلاء" في أي وقت.

وقد تطال العاصفة منطقة تبلغ مساحتها 500 كلم ويتوقع أن تخف حدتها عند وصولها إلى البر الرئيسي الياباني.

من جهتها بدأت قاعدة كادينا الجوية الأميركية في أوكيناوا -الأكبر للولايات المتحدة في المحيط الهادئ- إاجلاء بعض طائراتها الأحد تحسبا للإعصار.

وصرح القائد جيمس هيكر المتمركز في القاعدة "إنه أقوى إعصار يضرب الجزيرة منذ 15 عاما، نتوقع وصول رياح مدمرة صباح الثلاثاء".

وغالبا ما تضرب الأعاصير أوكيناوا لكن السكان قرروا عدم المخاطرة وبدأ صيادو الأسماك سحب مراكبهم من المياه وتخزينها على اليابسة في المرفأ.