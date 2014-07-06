نوفاك ديوكوفيتش يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية بفوزه بالمباراة النهائية التي جمعته بالمصنف الرابع السويسري روجر فيدرر التي جمعتهما الأحد.

وبذلك منع ديوكوفيتش منافسه فيدرر من الفوز بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الثامنة بينما أحرز هو لقبه السابع في البطولات الأربع الكبرى، وحسم ديوكوفيتش اللقاء الذي يعد من أجمل المباريات النهائية في ويمبلدون بعد ثلاث ساعات و56 دقيقة وكانت تفاصيل المباراة 6-7 و6-4 و7-6 و5-7 و6-4 وسقط بعدها على الأرض قبل أن يقفز إلى الركن المخصص لمرافقيه في المدرجات ليحتفل معهم بالانتصار.

وقال ديوكوفيتش بعدما أحرز اللقب عقب الخسارة في آخر ثلاث مباريات نهائية بالبطولات الأربع الكبرى "لا أعرف كيف فزت" وأضاف "أريد إهداء هذا الفوز لمجموعة من الأشخاص، في البداية لزوجتي ولمولودنا المنتظر، سأصبح أبا قريبا وأواصل الاستعداد لذلك"، وتابع "أهدي الفوز لعائلتي ولفريقي بعدما قاموا بتضحيات كبيرة حتى أعيش الحلم، وكذلك لمدربتي الأولى ايلينا جينتشيتش التي علمتني كل شيء عن التنس لكن لسوء الحظ فقد توفيت العام الماضي".

وقدم فيدرر عرضا رائعا رغم الخسارة وانتفض اللاعب السويسري بعدما كان متأخرا ب 5-2 في المجموعة الرابعة وفاز بها قبل أن يلجأ اللاعبان إلى مجموعة فاصلة، وقال فيدرر"هذا نهائي رائع لا أصدق أن المباراة امتدت إلى خمس مجموعات لم تكن الأمور تسير بشكل جيد في فترة من المباراة" وأضاف "كنت أدرك مدى صعوبة نوفاك أستطيع فقط أن أوجه له التهنئة، لقد كانت المباراة رائعة والبطولة رائعة والفوز مستحق".