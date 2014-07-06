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مصادرة صناديق موز بالكوكايين في البرتغال

6/7/2014

صادرت الشرطة في البرتغال 237 كلغ من الكوكايين بعد اكتشاف صناديق موز في العديد من المتاجر الكبيرة في شمال البلاد تحتوي على كميات من هذا المخدر وصلت ضمن شحنة موز، حيث دخلت تلك الكمية داخل صناديق الشحنة قادمة من كولومبيا أخطأت وجهتها فيما يبدو.

وقالت الشرطة في بيان لقد "استخدم الموز الكولومبي في إخفاء المخدر الذي كان يراد إدخاله إلى السوق الأوروبية على ما يبدو، وجرت مصادرته في العديد من المنافذ التجارية بشمال البلاد بعد خروجه وتوزيعه من المخزن من المخزن على العملاء"، وأضافت أنها تتعاون مع دول أخرى لمعرفة "المنظمة الإجرامية المسؤولة" عن تصدير هذه الشحنة.

وذكرت صحيفة دياريو دي نوتيكياس البرتغالية أن الشرطة علمت بالأمر بعدما قام أحد الزبائن بإبلاغها أنه رأى لفافات من الكوكايين داخل صندوق به موز في متجر كبير.

وأوضحت الشرطة أن التحقيق الأولي يشير إلى أن جزء من الشحنة قد وصل من كولومبيا إلى البرتغال بالخطأ وأنها كانت ذاهبة أساسا إلى إسبانيا لكن انتهى بها الحال إلى البرتغال.

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