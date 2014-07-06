الطيران السوري يغير على بلدة عرسال اللبنانية

عربة تابعة للجيش اللبناني تتمركز بجوار طريق مغلق ببلدة عرسال (Getty)

شن الطيران الحربي السوري غارات جوية على الجبال المحيطة ببلدة عرسال الحدودية اللبنانية مستهدفا "تجمعات لمسلحين" الأحد، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة في خبر أول "أغار الطيران الحربي السوري على تجمعات لمسلحين في منطقة وادي الخيل في عرسال مستهدفا تحركاتها بأربعة صواريخ أرض جو".

ثم أوردت خبرا ثانيا مفاده أن الطيران السوري "يواصل إغارته على عرسال مستهدفا تجمعات مسلحة وقد "نفذ غارتين جديدتين على منطقة الرهوة".

وأصدر الجيش اللبناني بيانا أكد فيه نبأ الغارات وأشار في البيان إلى أن الطيران الحربي السوري استهدف "مناطق حدودية" في جرود عرسال بعدد من الصواريخ الساعة 8.55 والساعة 10.15 من صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

وتملك منطقة عرسال ذات الغالبية السنية والمتعاطفة إجمالا مع المعارضة السورية حدودا طويلة مع منطقة القلمون السورية يصعب ضبطها بسبب طبيعة المنطقة الجبلية الوعرة وانتشار المعابر غير القانونية عليها.

وسيطرت القوات النظامية السورية مدعومة بحزب الله اللبناني في منتصف إبريل بشكل شبه كامل على منطقة القلمون بعد معارك عنيفة استمرت أشهرا.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون سوريون إن المئات من مقاتلي المعارضة لا يزالون مختبئين في تلال ومغاور وأودية في جبال القلمون الحدودية مع لبنان بعد انسحابهم من القرى والبلدات، وهم ينطلقون من هذه المخابئ التي يصعب على الجيش السوري اقتحامها، لتنفيذ عمليات مباغتة على مواقع وحواجز لقوات النظام وحزب الله في قرى القلمون.

وتفيد تقارير أمنية لبنانية عن تسلل مقاتلي المعارضة والأسلحة عبر عرسال للأراضي السورية.

وذكر ناشط سوري على اتصال بالمجموعات السورية المقاتلة ضمن المعارضة المسلحة في منطقة القلمون لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" أن منطقة جرود عرسال النائية عن المساحة المسكونة في البلدة والخالية تماما إلا من بعض المزارع والبيوت الزراعية، تشكل مكانا "للاستراحة وتجميع القوى" بالنسبة إلى مجموعات المعارضة المسلحة، بالأضافة إلى أنها ممر للأدوية والمواد الغذائية والسلاح الخفيف، والجرحى الذين يسقطون في المعارك.

وشن الجيش اللبناني قبل حوالى أسبوعين حملات دهم وتوقيفات عدة في عرسال لملاحقة مسلحين متورطين "بتدريبات مع مجموعات إرهابية"، بحسب ما ذكرت قيادة الجيش.