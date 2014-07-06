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الائتلاف السوري المعارض ينتخب رئيسا جديدا الاثنين

6/7/2014

تعقد الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض الاثنين في العاصمة التركية اسطنبول اجتماعا لانتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري. وستقدم رئاسة الائتلاف والأمانة العامة؛ تقريراً كاملاً عن الفترة الانتخابية الماضية.

كما ستعرض عدة لجان تابعة للائتلاف تقاريرها في الاجتماع؛ كالتقارير المالية ومقترحات تعديل النظام الأساسي والمالي للائتلاف من أجل إقرارها في الاجتماعات، وذلك بحسب ما أكده مصدر مسؤول في الائتلاف.

وتتمحور اجتماعات الهيئة حول انتخاب أعضاء الائتلاف تحت إشراف اللجنة القانونية؛ لهيئة رئاسية جديدة؛ تشمل رئيس الائتلاف، ونوابه، والأمين العام، والهيئة السياسية للائتلاف.

ودخلت الكتل السياسية في الائتلاف السوري المعارض معركة تنافسية شديدة لاختيار رئيس جديد للائتلاف، بعد تأجيل الجلسة الماضية لأسباب لم يكشف عنها.

كما سيتم مناقشة آخر المستجدات العسكرية على الساحة السورية والإقليمية،  وبحث موضوع قرار رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة؛ حول إقالة رئيس الأركان والمجلس العسكري، والتي اعتبرتها الهيئة السياسية للائتلاف -بحسب بيان صادر عنها في وقت سابق- بأنه خارج صلاحيات رئيس الحكومة، وأن الائتلاف هو المخول الوحيد لاستصدار مثل هذه القرارات.

كما سيناقش المجتمعون الطلب المقدم  لزيادة التمثيل النسائي داخل الائتلاف.

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