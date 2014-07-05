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تونس تفتتح مكتبا إداريا في دمشق خلال أيام

5/7/2014

تعتزم تونس فتح مكتب إداري لها في دمشق خلال أيام للتنسيق مع جاليتها, دون عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المنقطعة منذ أوائل عام 2012.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية التونسية مختار الشواشي، إن المكتب سوف يعنى بتقديم الخدمات الإدارية والقنصلية للجالية التونسية في سوريا.

وأضاف الشواشي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن المكتب سيشرع على الأرجح في تقديم خدماته يوم الأربعاء المقبل, مشيرا إلى وجود بعض الإجراءات التي يجب إتمامها حتى يفتح المكتب أبوابه.

وأوضح أن فتح مكتب الخدمات القنصلية بدمشق لا يعنى أبدا إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا،  

وكان رئيس الجمهورية التونسي المؤقت المنصف المرزوقي قد أعلن في 4 فبراير 2012 عن طرد السفير السوري من تونس، وبدء إجراءات سحب أي اعتراف بالنظام القائم في سوريا؛ احتجاجا على ما قال إنها جرائم ارتكبها نظام (بشار) الأسد فى حق الشعب السوري.

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