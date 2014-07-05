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الشرطة البرازيلية تفجر حقيبة تركت بالقرب من استاد ريو

5/7/2014

فجرت فرقة مكافحة المتفجرات البرازيلية حقيبة مشبوهة تركت بالقرب من مدخل لمحطة المترو القريبة من الاستاد الذى شهد مباراة الدور ربع النهائي بين ألمانيا وفرنسا. 

وقد أغلقت السلطات محطة المترو كإجراء احترازي. وقالت الشرطة الفيدرالية في بيان لها إنها حققت في التهديدات بعملية تفجير بالقرب من استاد ماراكانا، لكنها لم تعثر على مواد متفجرة. ولم تدل بمزيد من التفاصيل 

كما أغلقت بعض الشوارع المحيطة خلال عمل فرقة مكافحة المتفجرات، الذى استغرق نحو عشرين دقيقة. وأعيد فتح محطة المترو عقب تفجير الحقيبة وقبل فوز ألمانيا على فرنسا.. 

وتواجد عدد قليل من الأفراد بالقرب من محطة المترو أثناء عمل فرقة مكافحة المتفجرات نظرا لوجود الآلاف من المشجعين داخل الاستاد لمشاهدة المباراة.

 

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