الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود ومحلب يبرر

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود إلى ما بين أربعين وثمانية وسبعين في المائة، وتلقت محطات الوقود إخطارات رسمية ببدء تطبيق الزيادة بحلول منتصف الليل. ومع صدور القرار انتشر مفتشو وزارتي التموين والداخلية في المحطات للإشراف على بدء التطبيق في المواعيد المقررة. وتأتي هذه الزيادات ضمن حزمة إجراءات حكومية لتخفيض العجز في ميزانية الدولة.

وبرر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب زيادة أسعار الوقود والكهرباء بالقول "إن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بدعم الأغنياء فقط وإنه كان من الضروري رفع الدعم"، وأضاف محلب في مؤتمر صحفي أن الحكومة لا تخشى ما وصفه بالصوت العالي ولن تتراجع عن فتح ملفات اقتصادية متراكمة منذ عقود.

وكان قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود قد دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية وزادت أسعار بعض أنواع البنزين بنحو 78% ، في حين ارتفعت أسعار الغاز المستخدم وقودا للسيارات 175 % وهي أعلى نسبة زيادة بين أسعار الوقود. كما شمل القرار أيضا الغاز المستخدم في صناعات الإسمنت والحديد والصلب.

وتأتي إجراءات التقشف الاقتصادي في إطار محاولات مصر تقليص العجز في الميزانية إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي القادم من عجز متوقع بنسبة 12% في العام المالي 2013/ 2014 وقد تتسبب مثل هذه الإجراءات خاصة التي تطبق على السلع الأساسية مثل الوقود في رد فعل عنيف من عدد كبير من سكان مصر البالغ 86 مليون نسمة نصفهم من الفقراء والأميين لكن بعض المحللين رحبوا بهذه الإجراءات.

وقال سيمون وليامز كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في بنك اتش اس بي سي " إنها خطوة أولى ايجابية للغاية وبيان واضح لنوايا هذه الإجراءات التي يتم التحدث عنها منذ نحو عشر سنوات"0وأضاف وليامز "لن تحل الإجراءات بمفردها العجز في الميزانية، لكن من المشجع أن نرى نظاما جديدا يضعها موضع التنفيذ في نهاية المطاف".

وشكا بعض أصحاب السيارات ومستخدمي وسائل النقل العام في القاهرة من ارتفاع أسعار الوقود وقال أحد الموظفين بالقطاع العام "هذا ظلم، الأسعار كلها ترتفع بالفعل فما الداعي لأن تفعل الحكومة ذلك وتزيد أسعار الوقود الآن الناس لن يعجبها ذلك وقد يتسبب في غضب المواطنين من الدولة".