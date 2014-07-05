الحكم بإعدام 10 من الإخوان المسلمين والمؤبد لمرشد الجماعة

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة، في القضية المعروفة بـ"قطع طريق قليوب"، بحسب مصادر قضائية.

وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب السابق، وهشام خفاجي نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي أبو سعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية.

وتعود القضية إلى يوم 22 يوليو العام الماضي عندما قتل شخصان وأصيب آخرون في احتجاج نظمه معارضو الانقلاب العسكري بمحافظة القليوبية، وتسبب أيضا في قطع طريق سريع رئيسي يربط العاصمة بمدينة الإسكندرية شمالي البلاد، وهي القضية المعروفة باسم "قطع طريق قليوب".

كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد ل37 شخصا بينهم مرشد الجماعة محمد بديع وعدد من قياداتها البارزة وهذا أحدث حكم في سلسلة أحكام الإعدام والسجن التي صدرت بحق العديد من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان منذ عزل مرسي في يوليو العام الماضي.

ووجهت النيابة اتهامات مختلفة للمتهمين من بينها القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية وبيضاء والتحريض على التجمهر والاعتداء على المواطنين

وعاقبت المحكمة المحكوم عليهم بالمؤبد بغرامة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهم ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات والعزل من وظائفهم الحكومية.

وأمرت المحكمة "بالتحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها".