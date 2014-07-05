الجيش الأوكراني يستعيد السيطرة على مدينة سلافيانسك

نجح الجيش الأوكراني في استعادة مدينة سلافيانسك أحد معاقل "الانفصاليين" في شرق أوكرانيا. ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية السبت عن عمدة المدينة فلاديمير بافلينكو قوله إن "المتمردين الموالين" لروسيا غادروا المدينة الاستراتيجية المهمة بعد هجمات جوية مكثفة وقصف بالمدفعية. من جانبهم أكد المتمردون انسحابهم من سلافيانسك.

وقال دميتري بولاتوف وزير العدل الأوكراني إن الجيش رفع العلم الأوكراني على بلدية سلافيانسك وذلك في إشارة إلى استعادة المدينة.

في المقابل نفى أندري بورجين زعيم "الانفصاليين" أن يكون المسلحون قد فروا من أمام الجيش الأوكراني بل إنهم بدلوا مواقعهم لحماية السكان المدنيين وأكد :"مقاومتنا لم تكسر". وقال وزير الداخلية الأوكراني أرسن أفاكوف إن المقاتلين في طريقهم إلى مدينة دونيتسك.

وكان "المتمردون" كرروا نداءهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإرسال قوات روسية لتعزيز المقاتلين الانفصاليين. وتحدث الجيش الأوكراني عن وقوع اشتباكات أخرى مشيرا إلى أنها أسفرت عن مقتل سبعة جنود وإصابة ستة آخرين.

وأكد بورجين استعداد المتمردين المبدئي لإجراء محادثات حول إقامة هدنة في شرق أوكرانيا واقترح أن يتم إجراء هذه المحادثات في مدينة مينسك عاصمة بيلاروس (روسيا البيضاء) بدعوى أن القيادة في كييف ترفض إجراء هذه المحادثات في دونيتسك بسبب المعارك كما أن ممثلي الجيش الشعبي لا يستطيعون السفر إلى أوروبا بسبب قائمة العقوبات "ولذا فإن مينسك ستكون الحل التوافقي".

وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو استبعد إعلان هدنة من جانب واحد من جديد مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا. في المقابل طالبت روسيا مجدداً بوقف لإطلاق النار في شرق الجمهورية السوفيتية السابقة.