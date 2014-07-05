الأرجنتين تتأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزها على بلجيكا

صعد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم للدور قبل النهائي لنهائيات كأس العالم المقامة حاليا بالبرازيل إثر فوزه الثمين بهدف مقابل صفر على نظيره البلجيكي في دور الثمانية للمسابقة على ملعب ماني جارينشا الوطني بالعاصمة برازيليا السبت.

ويعد هذا التأهل هو الأول للأرجنتين إلى المربع الذهبي لكأس العالم منذ تأهلها إلى الدور قبل النهائي بمونديال 1990 بإيطاليا.

وأحرز جونزالو هيغواين هدف المباراة الوحيد للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة السابعة عبر تسديدة مباغتة فاجأت تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا ليحقق منتخب التانغو فوزه الخامس على التوالي في المونديال البرازيلي.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى ولم يظهر كلا الفريقين بمستواهما المعتاد، لاسيما المنتخب البلجيكي الذي قدم مستوى مغايرا تماما للأداء القوي الذي قدمه في دور الستة عشر أمام منتخب الولايات المتحدة.

وفشل المنتخب البلجيكي بتلك الخسارة في رد اعتباره أمام منتخب الأرجنتين الذي تغلب عليه بهدفين نظيفين أحرزهما أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو مارادونا في الدور قبل النهائي بمونديال 1986 بالمكسيك.

ويعتبر هذا الفوز هو الرابع الذي تحققه الأرجنتين على بلجيكا في تاريخ لقاءاتهما المباشرة مقابل الخسارة في مباراة واحدة كانت في مونديال 1982 بإسبانيا.

ويحلم منتخب الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما توج باللقب عامي 1978 و1986.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الأرجنتيني في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء القادم مع الفائز من مباراة هولندا وكوستاريكا التي ستقام في وقت لاحق السبت.

وبهذا التأهل تلتحق الأرجنتين بالمنتخبين الألماني والبرازيلي المتأهلين لدور الربع النهائي في انتظار اكتمال أضلاع المربع الذهبي من الفائز بمباراة هولندا وكوستاريكا.