أول تسجيل مصور منسوب للبغدادي منذ "إعلان الخلافة"

في أول ظهور منسوب له دعا إبراهيم البدري الملقب بأبي بكر البغدادي زعيم تنظيم "الدولة الاسلامية" الذي أعلن نفسه "خليفة المسلمين" دعا المسلمين إلى طاعته. ويظهر في التسجيل الذي بثته مواقع إلكترونية عدة البغدادي وهو يعتلي المنبر ومن ثم يلقي خطبة الجمعة في جامع الحدباء المسمى بالجامع الكبير في مدينة الموصل يوم الجمعة.

وقال البغدادي في التسجيل المصور " إخوانكم المجاهدين مكن لهم بعد سينين من الصبر و وفقعهم لتحقيق غايتهم وسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيف إمام وهذا واجب على المسلمين، واجب ضيع لقرون وجهله كثير من المسلمين والذين يأثمون بتضييعه وعليهم أن يسعوا دائما لإقامته وهاهم قد اقاموه لله الحمد"

وأضاف البغدادي "قد ابتليت بهذه الأمانة وهي أمانة ثقيلة فإن رأيتموني علي حق فأعينوني وإن رأيتموني علي باطل فانصحوني وسددوني…." .

وإذا تأكدت صحة التسجيل المصور فسيكون هذا أول ظهور علني لزعيم الجماعة التي كانت تعرف باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام التي قادت هجوما عسكريا الشهر الماضي أدى إلى سيطرتها هي وفصائل أخرى على مساحات كبيرة من شمال العراق.

من جانبها قالت الحكومة العراقية إن التسجيل المصور الذي بث على الانترنت السبت لرجل يزعم أنه أبو بكر البغدادي زعيم جماعة الدولة الاسلامية في الموصل مزيف. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن لرويترز إن الرجل الذي ظهر في التسجيل المصور ليس البغدادي بكل تأكيد.

وأضاف أن الوزارة قامت بتحليل التسجيل وخلصت إلى أنه مزيف وتابع معن إن القوات العراقية أصابت البغدادي مؤخرا في هجوم جوي وإن مقاتلي "الدولة الاسلامية" نقلوه إلى سوريا لعلاجه هناك ورفض تقديم تفاصيل أخرى ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل من مصادر مستقلة.