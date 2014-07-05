ألمانيا والبرازيل في نصف النهائي ونيمار خارج المونديال

لويز بعد إحرازه الهدف الثاني للبرازيل في مرمى كولومبيا واصل المنتخب البرازيلي تألقه بعدما تجاوز عقدة الدور ربع النهائي بفوزه على نظيره الكولومبي 2-1 الجمعة على ملعب "استاديو كاستيلاو" بفورتاليزا ضمن مباريات كأس العالم المقامة في البرازيل.

وتقدم المدافع دافيد سيلفا للبرازيل بهدف أول من متابعة لضربة ركنية في الدقيقة السابعة، بسط بعدها البرازيليون سيطرتهم على اللقاء. وعزز المدافع دافيد لويز النتيجة للبرازيل في الدقيقة 69 بضربة قوية من مخالفة مباشرة سكنت الزاوية اليسرى للحارس دافيد أوسبينا.

وعادت كولومبيا في أواخر الشوط الثاني وفرضت سيطرتها، ورفعت نسق اللقاء بعد وصول مهاجمها خاميز رودريغيز إلى الشباك من ضربة جزاء في الدقيقة 80 .

وتعد هذه المرة الأولى التي تصعد فيها البرازيل للدور نصف النهائي منذ مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، حيث توج منتخب "السامبا" باللقب الخامس، لتلتقي مع ألمانيا الثلاثاء القادم من أجل إحدى بطاقتي التأهل للنهائي .

وتلقت البرازيل ضربة قوية إثر إصابة نجمها نيمار بكسر في عموده الفقري يبعده عن الملاعب عدة أشهر , بحسب ما أعلنه طبيب المنتخب البرازيلي بعد تعرضه لضربة قوية من ركبة اللاعب خوان زونيجا مدافع كولومبيا قرب نهاية المبارا ة ، وبذلك ودع نيمار منافسات بطولة كأس العالم الحالية التي تستضيفها بلاده. نيمار أصيب في عموده الفقري خلال مباراة البرازيل وكولومبيا

وفي مواجهة أخرى، نجح المنتخب الألماني في تحقيق الفوز على نظيره الفرنسي بهدف نظيف في افتتاح مباريات دور الثمانية عبر رأسية هاميلس في الدقيقة الـ13، وبهذا الفوز تنهي ألمانيا حلم الفرنسيين في التتويج بكأس العالم .

ويلتقي مساء السبت المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي في مواجهة قوية مع المنتخب البلجيكي، وتواجه الطواحين الهولندية المنتخب الكوستاريكي لاستكمال أضلاع المربع الذهبي.

وفي سياق آخر، قامت فرقة مكافحة المتفجرات البرازيلية بتفجير حقيبة مشبوهة تركت بالقرب من مدخل لمحطة المترو القريبة من الاستاد الذي شهد مباراة ألمانيا وفرنسا.