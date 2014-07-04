قمة ألمانية فرنسية والبرازيل في مواجهة كولومبيا

تواجه البرازيل صاحبة الضيافة أصعب اختبار لها خلال نهائيات كأس العالم 2014 لكرة القدم حتى الآن، عندما تلتقي مع كولومبيا في دور الثمانية في "فورتاليزا"، بينما تلتقي ألمانيا مع فرنسا في ريو دي جانيرو الجمعة.

وتأهلت البرازيل للدور ربع النهائي بعد الفوز على تشيلي بركلات الترجيح، في حين فازت كولومبيا بجميع المباريات الأربع التي خاضتها في النهائيات حتى الآن، وأحرزت 11 هدفا ودخل مرماها هدفان، في ظل وجود هداف البطولة "جيمس رودريجيز" بخمسة أهداف في تشكيلتها.

وسيلعب الفائز من مباراة ألمانيا وفرنسا مع الفائز في مواجهة البرازيل مع كولومبيا، بالدور قبل النهائي في "بيلو هوريزونتي" في الثامن من يوليو تموز الجاري.