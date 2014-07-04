فرنسا تشدد إجراءات أمن الرحلات المتجهة إلى أمريكا

أعلنت فرنسا الجمعة تعزيز الإجراءات الأمنية في مطاراتها على الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة خلال فترة الصيف استجابة لطلب السلطات الأمريكية، ما قد يؤدي إلى تأخير في الرحلات.

وأوضحت المديرية العامة للطيران المدني في بيان "أن هذه الإجراءات الإضافية ستطبق بشكل يتسبب بأقل إزعاج ممكن للمسافرين غير أنه من الممكن تسجيل تأخير في الرحلات". وقال المتحدث باسم المديرية "لا يمكننا الكشف عن هذه الإجراءات الإضافية لأسباب تتعلق بالسرية".

وتوصي الهيئة الركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة "باتخاذ الإجراءات اللازمة للذهاب إلى المطار بشكل مبكرحتى يتجنبوا الإزعاج والصعوبات لدى الصعود على متن الطائرة".

وتسير فرنسا 43 رحلة يومية إلى الولايات المتحدة انطلاقا من سبعة مطارات هي مطارا رواسي وأورلي في باريس ومطارات نيس ومرسيليا وتاهيتي والمارتينيك وغوادلوب بحسب المديرية العامة للطيران المدني.

من جانبها أوضحت شركة "آيروبور دو باري" المسؤولة عن إدارة مطارات العاصمة الفرنسية إن 47 رحلة تقلع يوميا من مطار رواسي إلى الولايات المتحدة خلال صيف 2014.

ودعت الحكومة الأمريكية الأربعاء إلى اليقظة في مطارات أوروبا والشرق الأوسط التي تنطلق منها رحلات إلى الولايات المتحدة "خشية استخدام إرهابيين قنابل جديدة متطورة". حيث تحدث الخبير الأمريكي في أمن الطيران جيف برايس عن قنابل من جيل جديد تخشى واشنطن ظهورها على متن الطائرات ويتعذر رصدها.

ولم توضح واشنطن بشكل محدد في تحذيرها طبيعة الخطر الجديد أو موقعه أو مدى آنيته لكن الأمر يندرج في سياق تصعيد التوتر في الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا والعراق الذي يواجه هجوم مسلحي "الدولة الإسلامية". وكانت بريطانيا أول من أعلن تعزيز الإجراءات الأمنية في مطاراتها الخميس تلتها بلجيكا.