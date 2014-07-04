دول غرب إفريقيا تتبنى إستراتيجية لمواجهة وباء الإيبولا

تبنت حكومات غرب إفريقيا ومنظمات صحية دولية إستراتيجية جديدة الخميس لمواجهة أخطر وباء ينتشر في المنطقة هو مرض الإيبولا والذي حصد أرواح مئات الأشخاص في غينيا وسيراليون وليبيريا.

وفي اجتماع عقد على مدى يومين في العاصمة الغانية أكرا تعهد مسؤولون بمراقبة أفضل لرصد الحالات المصابة بفيروس الإيبولا وتعزيز التعاون عبر الحدود، وتعاون أفضل مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين.

وأوصى وزراء الحكومات بإنشاء مركز إقليمي للمراقبة في غينيا لتنسيق الدعم الفني وإشراك الحكومات والأمم المتحدة والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ووكالات الإغاثة والقطاع الخاص في اتخاذ القرارات.

وطالب فرنسيس كاسولو مدير مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي الحكومات بتعبئة القطاعات المختصة والزعماء الدينيين والسياسيين لزيادة الوعي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتفهم الموقف بالنسبة للإيبولا".

ولم يتضمن البيان الختامي للاجتماع أي إشارة إلى زيادة الدعم المالي لجهود التصدي للمرض ولم يقدم تفاصيل كافية حول كيفية تنفيذ الإجراءات، ورغم ذلك قال الوزراء إن الاجتماع وفر منتدى قيما لتبادل الأفكار.

وقال وزراء الصحة إنه من الضروري أن تقود منظمات إقليمية مثل الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جهود التصدي للمرض.

وقال نائب وزير الصحة الليبيري بيرنيس داهن إنه لا توجد خطة لإغلاق الحدود لمحاولة منع انتشار المرض لكن يتعين إسراع وتيرة الجهود البديلة على الحدود لتوعية الناس بالمخاطر. وقال في تصريحات على هامش الاجتماع "نعتقد أن إغلاق الحدود ليس خيارا لأننا نعتقد أنه لن يجدي".

وقالت ماري كريستين فيرير مسؤولة برامج الطوارئ بمنظمة أطباء بلا حدود في بيان "نحث جميع الأطراف الموجودة في هذا الاجتماع على ترجمة تعهداتها إلى عمل ملموس على الأرض".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن 467 شخصا على الأقل توفوا بمرض الإيبولا منذ فبراير/ شباط.