بوتين يرغب في تحسين العلاقات الروسية الأمريكية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إلى تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، في رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمناسبة عيد الاستقلال وحث واشنطن على أن تعامل موسكو معاملة ندية كشريك لها.

حيث أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة عند أدنى مستوياتها منذ سنوات وتوترت بسبب خلافات بشأن الصراع في أوكرانيا والحرب في سوريا فضلا عن خلافات بشأن مفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية.

وقال الكرملين في بيان " عبر رئيس الدولة الروسية عن أمله في أن تتطور العلاقات بين البلدين بنجاح على أساس البراغماتية والمساواة على الرغم من الصعاب والخلافات"

وأضاف الكرملين " أكد بوتين أيضا على أن روسيا والولايات المتحدة كدولتين تتحملان مسؤولية استثنائية لحماية الاستقرار والأمن الدوليين ينبغي عليهما التعاون من أجل مصلحة العالم بأسره"

ويجد المراقبون أن الرسالة تؤكد معنى يقصده بوتين وهو أن روسيا مثلها مثل الولايات المتحدة تتمتع بحق النقض /الفيتو/ في مجلس الأمن الدولي ويجب معاملتها كقوة عالمية وعلى قدم المساواة بعد عقدين على انهيار الاتحاد السوفيتي، كذلك يلقي بمسؤولية تحسين العلاقات على أوباما.

ولم يشر بيان الكرملين إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو بعدما ضمت روسيا إليها شبه جزيرة القرم في مارس أو الخلافات الأخرى بين الدولتين الكبيرتين.

وكانت الولايات المتحدة قد قلصت تعاونها مع روسيا وفرضت عقوبات على بعض الشركات الروسية والأفراد بسبب دور موسكو في الأزمة أوكرانية عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم.

فيما تنفي موسكو الوقوف وراء الانتفاضة في أوكرانيا وتتهم واشنطن بمحاولة احتواء الخصم السابق في الحرب الباردة لمواصلة ما تراه موسكو الهيمنة الأمريكية.