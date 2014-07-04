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النازحون السوريون في لبنان تجاوزوا ثلث عدد سكانه

4/7/2014

أعلن وزير خارجية لبنان جبران باسيل الجمعة  أن لبنان يشهد أكبر نسبة نزوح سوري مقارنةً مع عدد سكانه، وأنها تجاوزت الـ 35 % ،مشيرا إلى أن إقامة مخيمات للنازحين السوريين  في مناطق عازلة هو قرار لبناني سيادي.

واعتبر باسيل في مؤتمر صحافي أنه "يمكن إقامة المخيمات في المناطق  العازلة وتحديدا بعد نقطة المصنع وهذا القرار لبناني بحت"، لافتا إلى أن "إقامة مخيمات على الحدود بين لبنان وسورية قرار سيادي لبناني لا دخل  للمنظمات الدولية أو سورية فيه".

وقال إن  "البلد يشهد كارثة كبيرة نتيجة اللجوء السوري إلى أراضيه، وهو  يعد البلد الوحيد الذي سجل أكبر نزوح نسبةً لعدد سكانه"، كاشفاً أن "هذه  النسبة تتجاوز الـ 35 بالمئة، نسبة لسكان البلد الأصليين".

وأضاف إن "تركيا تستقبل 1,2% من النازحين السوريين ، نسبة لعدد سكانها ،  والعراق 1ر8% ،  والاردن 18% ، لافتا إلى ان لبنان لا يقارن مع أي بلد  آخر حتى بالمعايير الديموغرافية، فالكثافة السكانية في لبنان 370 شخص في  كل كيلو مربع من دون إضافة 150 سوري".

وأوضح باسيل أن "لبنان يدفع شهريا لاستجرار الكهرباء من سورية نحو 35  مليون دولار في حين أنه يقدم الكهرباء مجانا للاجئين السوريين بقيمة 100  مليون دولار ونسبة اللاجئين ". متسائلا "لماذا يستمر هذا النزوح في ظل انخفاض المعارك.. فلنشجع  الموجودين هنا على العودة".

وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة قدرت  في تقرير  صدر عنها الخميس أن "يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان مع  نهاية العام الحالي المليون ونصف المليون، أي اكثر من ثلث السكان"،  محذرة من "العبء الثقيل المتزايد الذي يعاني منه اقتصاد البلد الصغير ذي الموارد المحدودة نتيجة ذلك".

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