السيستاني : الحكومة الجديدة يجب أن تكسب قبول وطني واسع

اعتبر المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني اليوم الجمعة أن عجز البرلمان عن الاتفاق على حكومة جديدة في أول جلسة له عقدها الثلاثاء الماضي فشلا مؤسفا.

وجدد السيستاني اليوم الجمعة دعوته إلى ضرورة أن تحظى الحكومة الجديدة "بقبول وطني واسع" وهي صيغة فسرها الكثير من المسؤولين على أنها إشارة على وجوب أن يتنحى رئيس الوزراء نوري المالكي.

وكان قد دعا السيستاني قبل أسبوع أعضاء البرلمان على تنحية خلافاتهم جانبا وتشكيل حكومة جديدة وشدد على قادة الكتل السياسية تسمية الرئاسات الثلاث للتعامل مع أزمة العراق الذي قد تؤدي إلى تقسيم البلاد.

لكن جلسة البرلمان الأولى الثلاثاء الماضي انتهت بتأجيل وفشل و في مسألة تشكيل الحكومة بعد انسحاب عدد من أعضاء البرلمان غالبيتهم من كتلة "متحدون للإصلاح" والكتلة الكردستانية نظراً لعدم الاتفاق بين الكتل السياسية على رئيس وزراء جديد بديل للمالكي، وكذلك على رئيس البرلمان لعدم اكتمال النصاب.

من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الجمعة في بيان بث على التلفزيون الرسمي بأنه سيترشح لفترة ثالثة وسط تزايد أصوات المنتقدين والداعين لتنحيه بالإضافة إلى أن غالبية القوى الخارجية والداخلية تعتبره جوهر الأزمة العراقية.

وأضاف في البيان أنه سيظل جنديا يدافع عن مصالح العراق وشعبه في مواجهة "إرهابي" تنظيم الدولة الإسلامية البعثيين وجيش النقشبندي الذين ينفذون أجندة خارجية حسب تعبيره.

ميدانياً قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن الجيش العراقي استطاع استعادة أجزاء من مدينة تكريت "بلدة العوجة" مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين، وذكرت وسائل إعلام رسمية والشرطة أن القوات الحكومية مدعومة بطائرات هليكوبتر ومقاتلين شيعة متطوعين استعادت قرية العوجة التي تبعد ثمانية كيلومترات جنوبي مدينة تكريت بعد معارك عنيفة الليلة الماضية ، إلا أن تكريت ما تزال تحت سيطرة المسلحين.

ميدانياً أيضاً شن الطيران الحربي العراقي غارات على مناطق بكركوك وصلاح الدين شمالي بغداد والأنبار., كما قالت مصادر أمنية عراقية إن مسلحين عشائريين قتلوا سبعة من تنظيم الدولة في اشتباكين منفصلين بقريتي العباسي وتل علي قرب الحويجة.