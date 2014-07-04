الاحتلال الإسرائيلي يحشد والقسام تهدد بالرد

قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا الليلة من قطاع غزة باتجاه مدينة سديروت، فيما عززت قوات الاحتلال انتشارها على طول الحدود مع القطاع، وأكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) جاهزيتها لصد أي هجوم إسرائيلي.

في المقابل شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على ثلاث على الأقل من منشآت التدريب التابعة لحماس في غزة، وتحدثت تقارير عن إصابة 15 فلسطينيا جراء ذلك.

وفي القدس المحتلة أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بجروح في المواجهات التي اندلعت في عدة أحياء. واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من عشرة شبان، مستعينة بوحدة المستعربين الذين يرتدون ملابس مدنية عقب المواجهات التي اندلعت في حي شعفاط بالقدس بعد ظهر الخميس مع انتشار خبر استشهاد محمد أبو خضير (16 عاما) بعد خطفه فجر الأربعاء.

وفي سياق متصل، قالت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني إن 232 شخصا أصيبوا في المواجهات في الساعات الـ24 الماضية، من بينها ست إصابات بالرصاص الحي.

وجرت مواجهات أيضا في عدة مناطق من الضفة الغربية خصوصا في قلنديا قرب رام الله، وبيت فجار وبيت لحم، حيث رشق متظاهرون فلسطينيون قوات الأمن الإسرائيلية بحجارة وزجاجات حارقة.

ووفق عائلة الشهيد أبو خضير، ستسلم قوات الاحتلال رفاته ظهر الجمعة بعد الاتفاق مع السلطات الإسرائيلية على تسليمه في النهار، على ألا يدفن داخل المسجد الأقصى بل في حي شعفاط.

وبدأت سلطات الاحتلال نشر المزيد من عناصرها، واستدعت جزءا من الاحتياط قبل تسليم رفات الشهيد أبو خضير، كما أعلنت منع فلسطينيي الضفة من الوصول إلى القدس، وحظرت على المقدسيين دون الخمسين أداء صلاة الجمعة داخل الحرم القدسي.

واستأنفت إسرائيل سياسة هدم المنازل الفلسطينية كوسيلة عقابية بحق الفلسطينيين الذين تتهمهم بالضلوع في عمليات ضد إسرائيليين.

وبموازاة ذلك حذرت إسرائيل حركة حماس من أي تصعيد للعنف، وعززت تواجدها على الحدود مع قطاع غزة.

في المقابل أكد المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام "أبو عبيدة" في مؤتمر صحفي بقطاع غزة، جاهزية المقاومة لصد أي هجوم إسرائيلي يستهدف القطاع، وتوعد بتكبيد قوات الاحتلال ثمنا باهظا.