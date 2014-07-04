اشتباكات بالقدس بعد تشييع جثمان محمد أبو خضير

شيع الآلاف في حي شعفاط في شمال القدس جثمان الشهيد الطفل محمد حسين أبو خضير (16 عاما)، والذي وصل من مستشفى "هداسا عين كارم"، حيث جاب جثمان الشهيد شوارع البلدة قبل دفنه، حيث ردد المشاركون في تشييع الجثمان الهتافات الوطنية والتي تتغنى بالشهداء و طالبوا بزوال الاحتلال وبانتفاضة ثالثة.

وتشهد مدينة القدس وضواحيها حالة من التوتر الشديد والغضب الشعبي بسبب خطف وقتل الطفل المقدسي محمد أبو خضير علي أيدي مستوطنين يهود والتمثيل بجثته وحرقها قبل الإلقاء بها في دير ياسين غرب القدس وذلك انتقاما لمقتل الثلاثة مستوطنين بالخليل.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات كبيرة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة من الشرطة وحرس الحدود باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة والبوابة الجنوبية للمسجد وشرعت على الفور بإطلاق القنابل الصوتية الحارقة وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المصلين، وشنت حملات ملاحقة بحقهم في باحات الأقصى.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في الشوارع والطرقات القريبة من بوابات المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بعد حرمانهم من أدائها في رحاب المسجد المبارك، حيث فرضت سلطات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في المدينة المقدسة، منعت بموجبها من تقل أعمارهم عن الخمسين عاماً من دخول القدس القديمة والمسجد الأقصى.

كما سير الاحتلال دوريات عسكرية في معظم شوارع المدينة، والطرقات المؤدية إلى الأقصى المبارك ونصبت المتاريس الحديدية على بوابات البلدة القديمة والأقصى للتدقيق في بطاقات المواطنين.

مع انتهاء صلاة الجمعة اندلعت مواجهات عنيفة بين المصلين وقوات الاحتلال في حارات وأحياء وأزقة البلدة القديمة أصيب خلالها عدد من الشبان إصابات مباشرة بالرصاص المطاطي نقلوا لمستشفى المقاصد للعلاج.