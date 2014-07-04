إيطاليا تدعو للتصدي للتوافد "القياسي" للمهاجرين

ناشد رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي أوروبا الجمعة فعل المزيد للمساعدة في التصدي لموجات المهاجرين عبر البحر المتوسط بعد وصول 66 ألف مهاجر إلى سواحل إيطاليا العام الجاري مما يحطم الرقم القياسي المسجل في عام 2011 والبالغ 63 ألف مهاجر.

وقال رينزي:" عندما يوضع أطفال على متن زورق ويرسلون إلى عرض البحر فلا يمكن لأي دولة متحضرة الاكتفاء بالمشاهدة . لا يمكننا ان نسمح لزورق محمل بأطفال بالغرق ببساطة لأننا لا نعلم من يقع عليه مسؤولية انقاذ هؤلاء الأطفال ".

من جانبها ذكرت الحكومة الإيطالية الجمعة أن عدد المهاجرين الوافدين من شمال إفريقيا منذ أول كانون ثان/يناير الماضي حتى الآن بلغ أقل من 66500 ألف شخص في زيادة غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة.

وكان أكبر عدد من المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا خلال عام واحد قد بلغ 63 ألف شخص، وكان ذلك عام 2011 في أعقاب ثورات الربيع العربي.

وكثفت إيطاليا من دورياتها البحرية في ظل عملية " مير نوسترام " التي أطلقتها للحيلولة دون وقوع المزيد من الحوادث الكارثية بعد غرق سفينتين في تشرين أول/أكتوبر الماضي .

وتريد الحكومة الايطالية مواصلة الدوريات البحرية ولكن اقترحت ان يدفع الاتحاد الأوروبي تكلفتها الشهرية وتبلغ نحو عشرة مليون يورو (6ر13 مليون دولار) . غير أن المسؤولون في دول الاتحاد الأوروبي أبدوا القليل من الحماس للمقترح حتى الآن .

وأعلنت البحرية الإيطالية اليوم أنها أنقذت 834 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل جزيرة مالطا، وتم نقلهم إلى ميناء ريجيو كالابريا بجنوب إيطاليا.

وذكرت السلطات الإيطالية ان من بين المهاجرين 482 سوريا و177 مصريا و108 فلسطينيين و36 اريتريا و31 سودانيا ، مضيفة أن المجموعة كانت تضم أربعة نساء حوامل وحوالي 30 طفلا.