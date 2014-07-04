ألمانيا تنهي الحلم الفرنسي وتتأهل لنصف نهائي المونديال

أصبح المنتخب الألماني لكرة القدم أول المنتخبات المتأهلة إلى الدور النصف النهائي لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بالبرازيل عقب فوزه الصعب 1/ 0 على نظيره الفرنسي في دور الثمانية للمسابقة على ملعب ماراكانا الأسطوري بمدينة ريو دي جانيرو.

ويدين المنتخب الألماني بالفضل إلى مدافعه ماتس هوميلس نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12 بضربة رأس متقنة.

وجاءت المباراة على عكس المتوقع، مملة وبطيئة وخالية من اللمحات الفنية الجميلة، حيث انحصر الأداء في منتصف الملعب، وظهر لاعبو الفريقين، خاصة المنتخب الفرنسي بعيدين تماما عن المستوى الراقي الذي قدموه خلال مشوارهم في البطولة.

ويلتقي المنتخب الألماني، الذي صعد للدور نصف النهائي للمرة الثالثة عشر في تاريخه والرابعة على التوالي يوم الثلاثاء القادم مع الفائز من مباراة البرازيل وكولومبيا التي ستقام في وقت لاحق الجمعة.

وحقق منتخب الماكينات الألمانية فوزه الثالث على فرنسا، مقابل الخسارة في مباراة واحدة، علما بأن هذا الفوز هو التاسع لألمانيا على فرنسا في تاريخ لقاءاتهما المباشرة الرسمية والودية، مقابل الخسارة في 11 مباراة والتعادل في ست مباريات.

وكان الفريقان قد التقيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال 1958 بالسويد وانتهى اللقاء لمصلحة فرنسا 6/ 3، قبل أن يلتقيا مجددا في الدور قبل النهائي لمونديالي 1982 بإسبانيا و1986 بالمكسيك وانتهى اللقاءان لمصلحة الألمان.

كما تعتبر هذه الخسارة هي الأولى التي يتلقاها ديدييه ديشامب المدير الفني لفرنسا في كأس العالم كلاعب ومدرب.