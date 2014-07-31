قراصنة الإنترنت قد يخترقون أجهزة "اليو إس بي"

كشف باحث كومبيوتر شهير أن أجهزة التخزين والتحكم المتنقلة التي تستخدم تكنولوجيا "يو إس بي" مثل الفأرة, ولوحة المفاتيح, وذاكرة الفلاش, يمكن أن تستغل للتسلل لأجهزة الكومبيوتر الشخصي, فيما قد يعد نوعاً جديداً من الهجمات يتجاوز كل أنماط الحماية المعروفة.

وقال كبير العلماء في معامل آسار كارستن نول ببرلين, إن قراصنة الإنترنت قد يحملون برامج خبيثة على شرائح كومبيوتر رخيصة التكلفة تتحكم في وظائف أجهزة "اليو إس بي", لكنها لا تحوي نظام حماية داخلي من التلاعب بشفراتها. وأضاف نول الذي اشتهرت شركته بالكشف عن عيوب كبيرة في تقنية الهواتف ألمحمولة "لا يمكنك أن تحدد من أين أتى الفايروس, والأمر يبدو تقريباً وكأنه خدعة سحرية".

وقال نول إن شركته نفذت هجمات عن طريق إدخال شفرة خبيثة على شرائح تحكم تستخدم في أجهزة ذاكرة الفلاش والهواتف الذكية, وإنه بمجرد توصيل جهاز "اليو إس بي" بجهاز كومبيوتر, فإن البرنامج الخبيث يستطيع أن يسجل نقرات الكتابة على لوحة المفاتيح, ويتجسس على الاتصالات ويدمر البيانات.

وذكر أن أجهزة الكومبيوتر لا ترصد البرنامج الخبيث عند توصيل أجهزة "اليو إس بي" الملوثة بها, لأن برامج مكافحة الفيروسات مصممة لفحص البرنامج المكتوب على الذاكرة, ولا تقوم بفحص البرامج الثابتة التي تتحكم في وظائف هذه الأجهزة.

ويظهر الاكتشاف أن أي خلل في البرمجيات المستخدمة لتشغيل مكونات إلكترونية دقيقة لا يراها مستخدم الكومبيوتر العادي قد تكون في غاية الخطورة إذا اكتشف القراصنة طريقة لاستغلالها.