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قتلى من الأطفال في دوما وحلب

31/7/2014

قالت شبكة شام إن ما لا يقل عن 11 شخصا قتلوا وجرح العشرات في قصف قوات النظام براجمات الصواريخ والمدفعية لمدينة دوما بريف دمشق الشرقي. وأضاف اتحاد التنسيقيات أن القصف استهدف أحد الأحياء الحيوية في المدينة أثناء لعب الأطفال بالشارع في ثالث أيام عيد الفطر، مما أوقع هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى. وذكر الاتحاد أن أحد الصواريخ سقط على السوق المركزي في المدينة.
من جهة أخرى، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن عدد ضحايا نيران الجيش النظامي في دوما ارتفع الأربعاء إلى 17 شخصا، والعدد مرجح للزيادة بسبب وجود عدد كبير من الإصابات في حالة خطرة. وبث ناشطون تسجيلا مصورا يظهر عشرات الأشخاص -معظمهم أطفال- وقد غصت بهم أرض أحد المراكز الطبية الميدانية وهم ينتظرون العلاج.

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