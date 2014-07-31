تطبيق هاتفي يمكنك من العثور على متعلقاتك المفقودة

استخدم اليابانيون التطبيق لمتابعة أبنائهم (الجزيرة)

العثور على المفاتيح أو أكياس أو حافظة النقود المفقودة يمكن أن يصبح مسألة سهلة من خلال استخدام تطبيق جديد للهواتف الذكية يبطل الحاجة إلى التخمين أو محاولة تذكر مكان تلك الأشياء.

ويمكن لتطبيق "تايل" الذي يستخدم في هواتف آي فون أن يرصد حافظات النقود والسيارات بل وحتى الحيونات الأليفة من خلال وضع بطاقة بلاستيكية صغيرة تحوي شريحة تعمل بالبطارية تبين مكان الشيء المفقود على خريطة على شاشة التليفون الذكي وتبث أصواتا لتحديد الهدف بسهولة أكبر.

وقال نيك إيفانز المدير التنفيذي لمكتب تطبيق تايل في سان ماتيو بولاية كاليفورنيا على الرغم من كل التكنولوجيا التي حولنا فمازال يعتبر ضرب من ضروب الجنون أن تفكر أننا مازلنا نفقد أشياء أو نعجز عن تحدي مكان سياراتنا في المواقف العامة".

وعبر استخدام تكنولوجيا البلوتوث يقوم التطبيق برصد مكان الشيء المفقود في نطاق 15 إلى 30 مترا داخل المكان. أما إذا كان الشيء المفقود خارج المنزل فيعرض الهاتف آخر مكان تواجد فيه.

كما يستخدم النتطبيق ميزة أخرى وهي تصنيف المصادر بمعنى أنك إذا فقدت شيئا وكان بعيدا عن دائرة الاكتشاف فيمكن للتطبيق حينئذ الاستعانة بالآخرين الذين يستخدمون نفس التطبيق "تايل" على هواتفهم ويكونون في نطاق الشيء المفقود فيقوم التطبيق بتحديث مكان الشيء المفقود لصاحبه عبر خاصية مشاركة الأماكن بالتطبيق فيما بين المستخدمين.

وقال إيفانز وهو يشرح التطبيق الجديد "بعض الناس في المجتمع لا يرون أن حاجياتك مفقودة لكن التطبيق يرصد الموقع حتى تعرف أنت أين هو".

ويعمل التطبيق الذي يعرف باسم تشيبولو على هواتف آي فون والهواتف الأخرى التي تستخدم نظام أندرويد بطريقة مماثلة بوسطة بطاقات صغيرة يمكن وضعها على القلادات والأساور وسلاسل المفاتيح أو حتى وتعليقها على الحيوانات الأليفة والأشياء الأخرى، ويمكن للمستخدمين وضع إعدادات داخل التطبيق للحصول على تنبيه إلى أن شيئا خاص بك قد خرج عن نطاق رصد الهاتف الذكي.

وقال أحد المبرمجين المشاركين في تطوير وتأسيس تطبيق تشيبولو إنه حاليا في اليابان قام بعض مستخدمي التطبيق "تشيبولو" بتعليق البطاقات على أطفالهم عندما يكون أطفالهم في الملعب ويتم إبلاغهم إذا خرجوا عن نطاق الرصد" فيتحرك الأبوان فورا بحثا عن أطفالهم.