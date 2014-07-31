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تجدد الاشتباكات والقصف العنيف بطرابلس

31/7/2014
دبابة تابعة لما يسمى مجلس شورى المجاهدين قرب معسكر الجيش ببنغازي (رويترز)

استأنفت الكتائب الليبية المتنازعة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس الخميس القتال والقصف العنيف المتبادل فيما بينها سعيا للسيطرة على المطار الرئيسي في المدينة في واحدة من أسوأ جولات القتال في البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وقتل حوالي مائتي شخص منذ اندلاع القتال قبل أسبوعين في العاصمة وفي مدينة بنغازي في شرق البلاد حيث استولى تحالف من المقاتلين الإسلاميين والثوار السابقين على قاعدة كبرى للجيش في المدينة.

وترددت أصداء انفجارات القذائف المدفعية والمدافع المضادة للطائرات في طرابلس منذ صباح الخميس بعد يوم على موافقة الفصائل على هدنة تسمح لرجال الإطفاء بإخماد حريق اندلع في أحد مخازن الوقود جراء إصابة أحد الخزانات بصاروخ.

ولم تتمكن الحكومة المركزية الهشة في ليبيا وجيشها الحديث النشأة بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بحكم القذافي من فرض سيطرتها على الكتائب المسلحة للثوار السابقين أو نزع سلاحهم والذين باتوا صناع القرار السياسي في البلاد.

وينحصر معظم القتال بجنوب طرابلس حيث تتبادل الفصائل المتنازعة القصف بصواريخ غراد وقذائف المدفعية ونيران المدافع بين المطار الذي تسيطر عليه كتائب مقاتلي الزنتان والجيوب التي يسيطر عليها خصومهم كتائب مقاتلي مصراتة.

وقال سكان محليون وضباط في الجيش إن تحالفا من المقاتلين الإسلاميين والثوار السابقين هجموا على قاعدة للقوات الخاصة في شرق بنغازي وأجبروا الجيش على التراجع.

وقال السكان إنه لا وجود ملحوظ للجيش أو الشرطة في المدينة الخميس بعد يومين على قيام مقاتلين ينتمون لجماعة أنصار الشريعة وائتلاف الثوار السابقين المعروف بمجلس شورى بنغازي بالاستيلاء على قاعدة رئيسية للقوات الخاصة.

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