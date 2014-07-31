بيلاي: على دول العالم محاسبة إسرائيل

نافي بيلاي (GEtty-أرشيف)

قالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن إسرائيل تتحدى عمدا القانون الدولي بعمليتها العسكرية في غزة ودعت دول العالم لمحاسبتها على ارتكابها المحتمل لجرائم حرب، وأضافت بيلاي أن إسرائيل هاجمت المنازل والمدارس والمستشفيات ومبنى للأمم المتحدة في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف.

وأضافت للصحفيين "لهذا السبب أقول إنهم يبدون وكأنهم يتحدون.. إنه تحد متعمد للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على اسرائيل".

وأوضحت "لهذا السبب أقول مرار وتكرارا إننا لا نستطيع أن نسمح بالإفلات من العقاب ولا يمكننا أن نسمح باستمرار غياب المحاسبة".

وانتقدت المفوضة السامية الهجمات الإسرائيلية على المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة واستهداف محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في غزة.

وقالت المسؤولة الأممية خلال آخر مؤتمر صحفي لها في جنيف -قبل انتهاء ولايتها التي استمرت ست سنوات- "مما لا شك فيه أنه تم تجاهل مبادئ التكافؤ والاحتياط" من جانب إسرائيل، وتابعت "لا يمكننا التسامح مع هذا الإفلات من العقاب"، وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عنها.

من جهة أخرى قالت بيلاي إن "الطرفين يرتكبان انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يمكن أن تشكل جرائم بنظر القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".

وفي 23 يوليو شكل مجلس حقوق الإنسان بطلب من فلسطين لجنة تحقيق دولية بشأن الانتهاكات التي يعتقد أنها ارتكبت في إطار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. ويجب أن يعين رئيس المجلس الغابوني بودلير ندونغ أيلا أعضاء هذه اللجنة.

وكانت بيلاي قد صرحت في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن هناك احتمالا كبيرا بأن خرق إسرائيل للقانون الدولي الإنساني في غزة قد يرقى إلى جرائم حرب، وهو ما دعت للتحقيق الفوري بشأنه.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه الجيش الإسرائيلي قصفه مناطق متفرقة في غزة، وشنت الطائرات الحربية عدة غارات على منازل ومساجد ومؤسسات خاصة, وقد ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى أكثر من 1390 شهيدا وثمانية آلاف جريح.

وأشارت بيلاي في تصريحاتها الصحفية إلى أن مقاتلي حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في غزة انتهكوا بدورهم القانون الدولي الإنساني من خلال إطلاق الصواريخ دون تمييز على إسرائيل وفي بعض الأحيان من أماكن ذات كثافة سكانية.

وانتقدت بيلاي الولايات المتحدة -الحليف الرئيسي لإسرائيل- لعدم استخدام نفوذها لوقف المذبحة.

وتابعت أن "الكثير من ملاحظاتي كانت موجهة إلى الولايات المتحدة كونها طرفا له تأثير على إسرائيل لتقوم بجهد أكبر مما تفعله لوقف القتل ودفع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، لقد دعيت أيضا لوضع حد للحصار وإنهاء الاحتلال".

وقالت بيلاي إنها صدمت لأن الولايات المتحدة كانت تصوت باستمرار ضد القرارات الخاصة بإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان وفي الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وأوضحت "أنهم لم يزودوهم "أميركا" فقط بالأسلحة الثقيلة التي تستخدمها إسرائيل الآن في غزة بل قدموا أيضا مليار دولار تقريبا لتزويدهم بالقبة الحديدية لحماية الإسرائيليين من الهجمات الصاروخية دون توفير مثل هذه الحماية لأهالي غزة من القصف".

وقالت نافي بيلاي إنه حين تحاكم إسرائيل أربعة جنود إسرائيليين فقط في عملية الرصاص المصبوب عام 2008-2009 من بينهم واحد لسرقته المزعومة لبطاقة ائتمان فهي لا تنتظر إجراء تحقيق مناسب في الانتهاكات التي ارتكبت خلال غاراتها الجوية وعمليتها البرية في غزة التي تدخل يوم الخميس أسبوعها الرابع.

وأضافت "لكن القانون الدولي واضح فعندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في إجراء التحقيقات والمحاكمات حينها يطبق النظام (العدالة الجنائية) الدولي".

نتنياهو: لن نقبل بهدنة دون انتهاء تدمير الأنفاق (أرشيف)

وذكرت بيلاي -وهي قاضية سابقة في محاكم جرائم الحرب في الأمم المتحدة- أن لجان التحقيق السابقة للمنظمة الدولية في توغلات إسرائيل في غزة طلبت من مجلس الأمن الدولي إحالة الملف إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت بيلاي أنه "لا يمكن تحقيق المحاسبة والعدالة عبر الإجراءات "الإسرائيلية" المحلية، هذا واضح من غياب التحقيقات المناسبة من الجانب الإسرائيلي، كما لم يقم المجتمع الدولي بأي محاولة من أي نوع لتطبيق التوصيات التي أعلنها تقرير بعثة تقصي الحقائق في غزة".

من جهة أخرى قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي -لدى مواجهته بسؤال عن القلق الدولي جراء ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في غزة- الخميس إنه لن يقبل بأي هدنة ستوقف عملية تدمير الأنفاق التي يتسلل منها المقاتلون.

من جهتهم قال المسؤولون في غزة إن 1372 فلسطينيا على الأقل استشهدوا حتى الآن معظمهم من المدنيين كما جرح أكثر من سبعة آلاف شخص في مقابل مقتل 56 جنديا إسرائيليا وجرح أكثر من 400 آخرين. كما قتل ثلاثة مدنيين بالقصف الفلسطيني على إسرائيل.