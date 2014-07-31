بدء تصويت المغتربين بانتخابات الرئاسة التركية

موظف من هيئة الانتخابات التركية يحصي أوراق التصويت بجنوب ألمانيا (Getty)

بدأ الأتراك المقيمون بألمانيا في التوافد على استاد الألعاب الأولمبية في برلين الخميس للاستفادة من فرصة التصويت من الخارج للمرة الأولى في انتخابات يأمل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن تجعله أول رئيس لتركيا يأتي بالانتخاب المباشر.

وستجري الانتخابات في تركيا في العاشر من أغسطس لاختيار رئيس من بين ثلاثة مرشحين "أردوغان ومرشحين اثنين آخرين". وسيدلي المغتربون الأتراك بأصواتهم خلال الأيام الأربعة القادمة.

وقال أردوغان -الذي هيمن على الحياة السياسية في تركيا لأكثر من عشر سنوات لكن قواعد الحزب تحظر عليه خوض الانتخابات لتولي فترة ولاية رابعة في منصب رئيس الوزراء- إن طبيعة التصويت المباشر ستضفي على الرئاسة مزيدا من النفوذ.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أردوغان سيفوز بأغلبية بسيطة التي يحتاج إليها من الجولة الأولى، كما أظهر استطلاعان للرأي الشهر الماضي أنه سيحصل على مابين 55 إلى 56% من الأصوات متقدما بواقع 20 نقطة على أقرب منافسيه وهو أكمل الدين إحسان أوغلو، ويعتقد على نحو متزايد بأن أصوات الأتراك في الخارج ستكون أكثر من أي وقت مضى.

ويحق لحوالي 2.8 مليون تركي في الخارج منهم قرابة 1.4 مليون في ألمانيا وهو عدد يماثل عدد الأصوات في خامس أكبر دائرة انتخابية في تركيا وهي أضنة. ويوجد مليون ناخب في أماكن أخرى في أوروبا وأعداد أصغر في الولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا.

وقال الناخب نصر الدين كوغ الذي انتقل إلى المانيا وهو طفل ويعمل عامل بناء في برلين "إنه أمر بالغ الأهمية أن يكون بالإمكان التصويت في هذه الانتخابات وأن أرى أردوغان الذي فعل الكثير من أجل بلادنا يستمر".

وقال وهو يتحدث خارج إستاد برلين الذي أقيم لدورة الألعاب الأولمبية في عام 1936 "إنني أعيش في ألمانيا لكنني مواطن تركي وأهتم كثيرا بما يحدث هناك، إنني مقتنع بأن أردوغان سيفوز في الجولة الأولى".

يذكر أن الأتراك يشكلون أكبر أقلية في ألمانيا نتيجة لعقود من هجرة العمال بدأت منذ عام 1961 عبر نزوح عدد كبير من العمال الشبان الذين من أفقر وأبعد مناطق في تركيا وهي المعقل التقليدي للاتجاه التركي المحافظ حيث يستمد أردوغان أكبر دعم من السياسات ذات الجذور الإسلامية.

والآن يعكس أتراك ألمانيا التنوع السياسي في تركيا حيث يمثلون جماعات إسلامية محافظة ونقابيين يساريين وأكرادا وعلمانيين.

وكان أردوغان قد زار مدينة كولونيا بغرب ألمانيا في مايو الماضي وحاول كسب أصوات المغتربين في اجتماع حاشد حضره 16 ألف مؤيد وإن كان عدد قدر بحوالي 45 ألفا احتجوا ضده.

وقال أحمد باسار القنصل العام التركي في برلين "الأتراك يهتمون بالسياسة هنا لكنهم يهتمون أيضا بالسياسة في تركيا لأنهم يرون مستقبلهم في البلدين".

ويتمتع أردوغان بشعبية كاسحة بين السكان المحافظين في تركيا، وبينما لا يشك كثيرون في نتيجة الانتخابات فإن الأتراك في الداخل والخارج يشعرون بأن مسار بلادهم في المستقبل في خطر.

وقال إيهان لاش "74 عاما" الأستاذ الجامعي المتقاعد في شيكاغو انتقل إلى الولايات المتحدة عام 1965 "إنني أشعر بقلق حقيقي بشأن مستقبل تركيا". وأضاف لقد "تركت تركيا منذ 50 عاما وأعتقد أنه كانت هناك حريات أكثر آنذاك من الحريات الآن"، على حد وصفه.