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الحر يقتل مقاتلين من حزب الله بريف دمشق

31/7/2014
صورة أرشيفية لدبابات تابعة للجيش الحر تتمركز بمنطقة في ريف دمشق (أرشيف-Getty)

قالت مسار برس إن الجيش السوري الحر نصب كمينا في منطقة جرود القلمون بريف دمشق وقتل عددا من مقاتلي حزب الله الخميس، في الوقت الذي سقط فيه عدد من الجرحى جراء قصف قوات النظام لحي الشعار في حلب بالبراميل المتفجرة.

وأوضحت مسار برس أن مقاتلي المعارضة سيطروا أيضا على موقع لقوات النظام في محيط بلدة فليطة بالقلمون وقتلوا ثمانية عناصر.

وتدور هذه المعارك في منطقة تقع بين بلدتي عرسال اللبنانية ويبرود السورية، حيث قام الجيش السوري بمساندة مقاتلي حزب الله بالسيطرة على منطقة القلمون في منتصف أبريل الماضي بعد أشهر من المعارك الطاحنة مع قوات المعارضة.

ويشارك حزب الله في الحرب السورية إلى جانب قوات النظام وسقط المئات من أفراده جراء القتال، وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد قتلى الحزب اللبناني في سوريا قد تجاوز ألف شخص.

وفي دمشق دارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام في حي جوبر أسفرت عن مقتل عنصرين من جيش النظام السوري.

يذكر أن حي جوبر الذي يقع شرق العاصمة دمشق يعد خط التماس الأول بين ريف دمشق الشرقي والعاصمة ويتحكم بمواقع إستراتيجية عدة من أهمها "كراجات" العباسيين وساحة العباسيين، كما يطل من جهته الجنوبية على الطريق الدولي المؤدي لوسط البلاد.

وفي سياق العمليات قال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن عددا من الجرحى سقطوا باستهداف حي الشعار بحلب بالبراميل المتفجرة، وأضاف أن القصف استهدف أيضا بلدة حيان بريف حلب.

وذكر مراسل الجزيرة في حلب أن عائلة بكاملها لا تزال تحت الأنقاض بعد تهدم البناء الذي تقطن فيه.

وفي ريف درعا سقط قتيل وعشرات الجرحى إثر إلقاء برميل متفجر على بلدة داعل في ريف درعا، كما ألقيت براميل متفجرة على بلدة الغارية الشرقية ومدينة إنخل بريف درعا أيضا.

وفي مقابلة استهداف المدن والبلدان بالقصف من قبل قوات النظام، استهدفت كتائب المعارضة بالهاون وراجمات الصواريخ معاقل لقوات النظام في الحي الغربي لمدينة بصرى الشام بريف درعا.

ومن جهتها قالت شبكة سوريا مباشر إن عددا من القتلى والجرحى من قوات النظام سقطوا جراء استهداف الجيش الحر لعربة محملة بالذخيرة على طريق مجدولية وسرية خميسة بريف القنيطرة.

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