أميركا تقدم ذخائر وأموالاً للاحتلال الإسرائيلي

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها زودت إسرائيل بكميات جديدة من الذخائر، وذلك بعيد ساعات من إدانتها بشدة قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، إن الجيش الإسرائيلي طلب في 20 تموز/ يوليو إعادة إمداده بالذخائر بسبب انخفاض مخزوناته، مشيرة إلى أنها وافقت على بيعه هذه الذخائر بعد ثلاثة أيام من ذلك.

وصرح المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان، أن "الولايات المتحدة التزمت ضمان أمن إسرائيل، وأنه لأمر حاسم للمصالح القومية الأميركية مساعدة إسرائيل على أن تطور وتحافظ على قدرة قوية وفعالة في مجال الدفاع عن النفس". وأضاف أن صفقة التسلح هذه "تتناسب مع هذه الأهداف".

وأوضح البيان أن قسماً من هذه الذخائر مصدرها مخزون احتياطي يحتفظ به الجيش الأميركي على الأراضي الإسرائيلية لكي يستخدمه الجيش الإسرائيلي عند الضرورة، وهو بقيمة حوالي مليار دولار.

وأشار كيربي إلى أن هذه الذخائر مخزنة في إسرائيل "منذ سنوات عديدة، قبل وقت طويل من الأزمة الراهنة". وأضاف أن "قرار تسليم ذخائر من هذا المخزون هو قرار وزاري ولا يتطلب موافقة البيت الأبيض". ولكن المتحدث لم يوضح ما إذا كان البيت الأبيض تدخل في قرار بيع القسم الآخر من الذخيرة التي سلمت لإسرائيل.

من ناحية أخرى، يعمل نواب أميركيون بالكونغرس على تقديم ملايين الدولارات كتمويل إضافي لإسرائيل لما يعرف بالدرع الصاروخي أو القبة الحديدية.



وأضافت لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ مبلغ 225 مليون دولار للقبة الحديدية، عوضاً عن مشروع قانون كان يهدف -بصفة أساسية- إلى تخصيص أموال للتعامل مع تدفق آلاف الأطفال من أميركا الوسطى عبر الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.