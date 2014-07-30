وزيرخارجية بريطانيا: تفشي الإيبولا يهدد بلادنا

صورة مجهرية لفيروس الإيبولا (أرشيف-Getty)

قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إنه سيعقد اجتماعا حكوميا على مستوى عال لبحث تفشي فيروس الإيبولا شديد العدوى في أنحاء غرب أفريقيا محذرا من أنه يمثل تهديدا لبريطانيا.

وأضاف هاموند لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إنه تهديد جدي يجب علينا أن نتحرك.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الإصبة بفيروس الإيبولا هي المسؤولة عن وفاة 672 شخصا في غينيا وليبيريا وسيراليون منذ أن بدأ في الظهور في فبراير الماضي وأن معدل التفشي للمرض على الأقل يبلغ حوالي 60%.

وذكر هاموند أنه لا يوجد مواطنون بريطانيون يشتبه بإصابتهم بالمرض، كما لم ترد أنباء عن حالات إصابة داخل بريطانيا، لكنه أضاف أنه سيرأس اجتماعا طارئا مع مسؤولين الأربعاء لبحث الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه وصول المرض للأراضي البريطانية.

من جهة أخرلاى قال جيرمي رايتبول نجل مواطنة أميركية تعمل في مجال الإغاثة الأربعاء إن والدته التي أصيبت بفيروس إيبولا القاتل بينما كانت تعمل في مهمة إنسانية لاحتواء تفشيه في ليبيريا والدول المجاورة "تصارع المرض".

وقال جيرمي رايتبول لشبكة "NBC" التلفزيونية الأميركية إن والدته نانسي رايتبول بدأت في الاعتماد على نفسها وتتلقى قدرا كبيرا من السوائل بينما تعالج في عزلة، وأضاف أنها "تجتهد من أجل التغلب المرض".

ووصفت حالة نانسي رايتبول وزميلها الأميركي الدكتور كنت برانتلي الذي أصيب بفيروس إيبولا في ليبيريا بأنها مستقرة لكنهما يعانيان من بعض أعراض المرض المعدي الذي لا يوجد له علاج معروف حتى الآن.

يذكر أن رايتبول وبرانتلي كانا ضمن فريق من منظمتي إغاثة في ولاية نورث كارولاينا أعلنتا أنهما ستسحبان جميع العاملين غير الأساسيين من ليبريا مع تزايد تفشي وظهور حالات الإصابة بإيبولا هناك.

وقال كين إيزاكس نائب رئيس إحدى المنظمتين لشبكة "CNN" إنه يعتقد أن موظفا محليا أصيب بالفيروس وجاء إلى العمل بعد إصابته وتوفي هذا الموظف بعد ذلك، وأضاف أنه يعتقد أن الفيروس انتقل لكل من نانسي وبرانتلي نتيجة لذلك.