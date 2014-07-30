مذبحة إسرائيلية جديدة بمدرسة للأونروا في غزة

أصابت القذائف الإسرائيلية اللاجئين الفلسطينيين وهم نيام (الجزيرة)

قال مسؤول في الأمم المتحدة إن اسرائيل قتلت الأربعاء 19 فلسطينيا على الأقل كانوا يحتمون بمدرسة تديرها المنظمة الأممية في أكبر مخيم للاجئين في غزة في الوقت الذي يعد فيه وسطاء مصريون اقتراحا معدلا في مسعى لوقف القتال المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال خليل الحلبي مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في شمال غزة إن حوالي ثلاثة آلاف فلسطيني كانوا يحتمون بالمدرسة في مخيم جباليا لدى تعرضها للقصف وقت الفجر تقريبا.

وقال إن خمس قذائف إسرائيلية سقطت على رؤوس الناس وقتلت الكثيرين وهم نيام موضحا أن هؤلاء الناس لجأوا إلى المدرسة لأنها حددت كمأوى تابع للأمم المتحدة.

وقال الجيش الاسرائيلي في ردا على مقتل 19 فلسطينيا في المدرسة التي تديرها الأمم المتحدة في غزة إن مسلحين قرب المدرسة أطلقوا قذائف مورتر على القوات الاسرائيلية التي ردت على القصف.

وقالت المتحدثة باسم الجيش "في وقت سابق من صباح اليوم أطلق متشددون قذائف المورتر على الجنود "الاسرائيليين" من منطقة مجاورة للمدرسة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمخيم اللاجئين في جباليا، وردا على ذلك قصف الجنود مصدر النيران ولا نزال نحقق في الحادث".

وصرح الحلبي بأن القصف الاسرائيلي لمدرسة مخيم جباليا أدى إلى إصابة حوالي 125 شخصا من بينهم خمسة حالتهم حرجة. وقال مصدر في أونروا إن الوكالة جمعت شظايا من القصف.

وفي مشهد مروع تناثرت الدماء على أرض المدرسة وعلى الفرش والأغطية داخل الفصول وأخذ بعض الناجين يجمعون أشلاء الجثث من وسط الحطام والركام لدفنها.

وتعرض مخيم جباليا للقصف الإسرائيلي طوال الـ24 ساعة الماضية وهو يعتبر أكبر مخيمات اللاجئين في غزة ويعيش فيه 120 ألفا، وزادت أعدادهم مع نزوح المزيد من الفلسطينيين فرارا من العدوان الإسرائيلي على غزة والمستمر منذ 23 يوما.

من جهته وصف البريجادير جنرال موتي ألموز العملية بأنها مجرد توسيع بسيط للحملة التي تشنها إسرائيل على النشطاء في القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الدبابات الإسرائيلية قصفت سوق جباليا الرئيسية الأربعاء وهو ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح 40 آخرين، كما استشهد سبعة أفراد من أسرة واحدة في هجوم إسرائيلي على دير البلح في وسط القطاع.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة قد ارتفع إلى 1270 شخصا معظمهم مدنيون منذ بداية الهجوم في الثامن من يوليو والذي بررته إسرائيل أنه بهدف وقف الهجمات الصاروخية من غزة.

وبدأ الجيش الاسرائيلي هجوما بريا بعد عشرة أيام من بدء غارات القصف في غزة مستهدفا شبكة من الأنفاق حفرها النشطاء عبر الحدود واستخدموها في شن هجمات داخل إسرائيل.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل 53 جنديا وثلاثة مدنيين. ولا يزال تأييد الرأي العام الاسرائيلي قويا لاستمرار العملية على أمل منع اندلاع مواجهات مستقبلا.

من جهة أخرة وعلى الصعيد الميداني أذاع تلفزيون حماس لقطات مصورة لشريد فيديو ظهر فيها مقاتلون يستخدمون نفقا للوصول إلى برج مراقبة تابع للجيش "الإسرائيلي"، يظهر المقاتلون وهم يفاجئون حارسا إسرائيليا ثم يفتحون النار ويقتحمون مجمع برج المراقبة ليحاصروا جنديا سقط على الأرض.

وقال محمد ضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في التسجيل الصوتي الذي أذيع مصاحبا للفيديو إن الفلسطينيين سيواصلون المواجهة مع إسرائيل حتى يتم إنهاء الحصار المفروض على غزة.

وأضاف محمد ضيف إن الكيان المحتل لن ينعم بالأمن ما لم يعش الشعب الفلسطيني بحرية وكرامة، وتابع أنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار قبل توقف "العدوان" الإسرائيلي وإنهاء الحصار وأن حماس لن تقبل حلولا مؤقتة.

من جهتها قالت الشرطة الاسرائيلية إن خمسة صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل الأربعاء وأنها سقطت في مناطق مفتوحة دون حدوث أي أضرار.

وترفض إسرائيل رفع الحصار عن قطاع غزة في إطار أي اتفاق للتهدئة إلا إذا تم نزع سلاح حماس.