مجلس شورى بنغازي يسيطر على معسكر رئيسي

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علن مجلس شورى ثوار بنغازي في شرق ليبيا السيطرة على المعسكر الرئيسي لقوات الصاعقة المؤيدة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بينما تم خرق وقف إطلاق النار المعلن في العاصمة طرابلس.

وقال مجلس شورى ثوار بنغازي إنه يسيطر مرة أخرى على المعسكر الرئيسي لقوات الصاعقة المؤيدة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد معركة شرسة استخدمت فيها الصواريخ والطائرات الحربية وسقط فيها ما لا يقل عن ثلاثين قتيلا.

وقال مسؤولون عسكريون وسكان إن جنودا من القوات الخاصة اضطروا للتخلي عن معسكرهم الرئيسي في جنوب شرق بنغازي بعد تعرضهم لهجوم متواصل من تحالف يضم مقاتلين ومسلحين إسلاميين.

يشار إلى أن المعارك في بنغازي احتدمت منذ أن وحّدت القوات الخاصة ووحدات من القوات الليبية النظامية صفوفهما مع اللواء خليفة حفتر ضد من يوصفون بمسلحين إسلاميين متمترسين في المدينة.