قوات النظام السوري صعدت القصف بالبراميل المتفجرة

أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأربعاء, أن القوات النظامية استهدفت 650 موقعاً في حلب شمال سوريا بالبراميل المتفجرة منذ شباط /فبراير، وهو تاريخ صدور قرار دولي يدعو إلى وقف استخدام هذا النوع من السلاح، ما يشكل ضعف عدد المواقع المستهدفة في فترة زمنية مماثلة تقريباً قبل صدور القرار.

وجاء في تقرير للمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي لتقييم القرار رقم 2139 الصادر في 22 شباط /فبراير، "إن الحكومة السورية تمطر براميل متفجرة على المدنيين متحدية قراراُ صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي"، وأنها "واصلت، لا بل زادت وتيرة القصف على حلب منذ صدور قرار مجلس الامن".

وأضافت "في الأيام ال140 التي تلت صدور القرار، أي حتى تاريخ 14 تموز /يوليو 2014، وثقت هيومان رايتس ووتش أكثر من 650 ضربة كبيرة (بالبراميل المتفجرة) على أحياء في حلب واقعة تحت سيطرة مجموعات مسلحة معارضة للحكومة، أي بمعدل خمس ضربات في اليوم الواحد". وذكرت أنها كانت وثقت في الأيام ال113 التي سبقت قرار مجلس الأمن 380 موقعاً على الأقل استهدفت بالبراميل المتفجرة في حلب.

ونقلت المنظمة عن عنصر في الدفاع المدني المحلي في حلب, أن أحد الاعتداءات الأكثر دموية أخيراً حصل في حي السكري في 16 حزيران /يونيو, وتسبب بمقتل خمسين مدنياً، بينما تسبب قصف لحي الشعار في شرق المدينة في التاسع من تموز /يوليو بمقتل عشرين مدنياً. ونقلت عن مركز محلي لتوثيق الانتهاكات أن 1655 مدنياً قتلوا في حلب في غارات جوية بين 22 شباط /فبراير و22 تموز/يوليو.