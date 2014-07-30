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تونس: قد نتضطر لإغلاق حدودنا مع ليبيا

30/7/2014
الدخان يتصاعد من مناطق الاشتباكات بطرابلس (رويترز-أرشيف)

قال منجي الحامدي وزير الشؤون الخارجية التونسية الأربعاء إن بلاده قد تضطر لإغلاق حدودها مع ليبيا في حال استمرار تدهور الوضع الأمني في الجارة الجنوبية حفاظا على المصلحة الوطنية.

وأضاف الحامدي في مؤتمر صحفي "إن اقتضت المصلحة الوطنية غلق الحدود مع ليبيا سنغلقها"، وأوضح أن "الوضع الاقتصادي في بلادنا هشّ ولا يمكننا تحمل استقبال مئات الآلاف من اللاجئين".

وتدفق آلاف من الليبيين والعمال الأجانب على معبر رأس جدير التونسي مع ليبيا هربا من المعارك التي اندلعت بين المسلحين لبسط سيطرتهم في العاصمة طرابلس وشرق ليبيا.

وتابع منجي أن "تدفق الليبيين والتونسيين والأجانب ليس كبيرا جدا حتى الآن وهو بين خمسة وستة آلاف في الآيام الماضية. الأمر لا يستوجب الحذر الكبير".

ومضى يقول "الأمر ليس كارثيا، سيتعكر "سيتأزم" الوضع عندما يدخل 50 ألفا أو مائة ألف في اليوم لكن يجب أن نتعامل معه بحذر وحرفية".

وأكد الحامدي أن بلاده ستسهل عبور الجاليتين المصرية والأردنية من ليبيا مباشرة نحو بلديهما باستعمال مطاري جربة وقابس في الجنوب التونسي.

وأوضح أن تونس هي دولة الجوار الوحيدة التي لا تزال تفتح حدودها مع ليبيا لكنه قال "ستكون المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار هذه المرة، لا نريد تكرار سيناريو 2011".

وكانت تونس قد استقبلت آلاف اللاجئين القادمين من ليبيا هربا من المعارك التي اندلعت أثناء الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي قبل ثلاث سنوات، واستقر أكثر من مليون منهم في تونس حسب الإحصائيات.

وتخشى تونس التي تخوض حربا ضد الإرهاب على حدودها الغربية مع الجزائر من استغلال الإرهابيين للفوضى في الجارة الجنوبية للتسلل لأراضيها.

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