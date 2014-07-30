المقاومة: قتلنا 20 جنديا إسرائيليا بخان يونس بغزة

إسرائيل ترد على العمليات النوعية للمقاومة باستهداف الأبرياء (الجزيرة)

أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها فجرت منزلين بخان يونس بـقطاع غزة وقتلت حوالي عشرين جنديا إسرائيليا كانوا يتحصنون داخلهما، في حين بلغ عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي اليوم 68 شهيدا.

وأعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي- أنها فجرت منزلا تتحصن فيه قوة خاصة إسرائيلية في منطقة الزنة شرق خان يونس، مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين.

وفي عملية مماثلة قالت قناة الأقصى إن كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)" أعلنت عن تنفيذها عملية تفجير في منزل يتحصن فيه جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفراحين بخان يونس.

وجاء في البيان الصادر عن الكتائب أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة ما بين 15 و20 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي, وذلك بعد استدراج الجنود إلى المنزل ثم تفجيره عن بعد بعبوة ناسفة أدت إلى تدميره بشكل كامل، ومن جانبه اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل اثنين فقط من جنوده وإصابة عدد آخر بجروح في عملية بخان يونس.

من جهة أخرى يجتمع مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء لتقييم أحدث المستجدات في الصراع ودراسة خطواته التالية.

كذلك من المتوقع وصول وفد فلسطيني الى القاهرة لاجراء مباحثات حول اتفاق للهدنة.

وكانت مصر قد قالت الثلاثاء إنها ستدخل تعديلات على اقتراح للهدنة كانت قد وافقت عليه إسرائيل ورفضته حماس وإن الاقتراح الجديد سيقدم للوفد الفلسطيني المتوقع أن يصل إلى القاهرة في وقت لاحق. وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل قد ترسل هي أيضا مبعوثا إلى القاهرة.

وقال مسؤول مصري لوكالة رويترز للأنباء "نسمع أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار لكن حماس لم توافق". ولم تؤكد حكومة نتنياهو هذه الرواية أو تنفها.

وأعلنت حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية تأييد وقف لإطلاق النار يتراوح ما بين 24 و72 ساعة.

لكن سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس نفى ذلك البيان لكنه أكد وجود اتصالات مكثفة مستمرة بشأن الهدنة.

ومن جهته دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى هدنة فورية تتيح وصول قوافل المساعدات إلى 1.8 مليون فلسطيني يعقبها مفاوضات بشأن وقف مستمر للأعمال القتالية.

كما فشلت الجهود التي قام بها جون كيري وزير الخارجية الأميركي الأسبوع الماضي في تحقيق انفراجة وأدى تفجر القتال العنف إلى تقويض الآمال الدولية في أن تتحول هدنة قصيرة خلال عطلة عيد الفطر إلى وقف مستمر لإطلاق النار.

بدوره أصدر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بيانا الأربعاء عبر فيه عن "قلقه البالغ من تصعيد القتال في غزة وحولها" والذي تعرضت خلاله منشآت مدنية والبنية التحتية ومنشآت تابعة للأمم المتحدة للنيران.

وقال "يجب بذل كل ما يمكن لمنع سقوط ضحايا مدنيين واحترام القانون الإنساني، أحث الجانبين على وقف فوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات بشأن وقف لاطلاق النار طويل الأمد على أساس المقترحات المصرية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد عرض الأربعاء هدنة إنسانية من جانب واحد مدتها أربع ساعات في بعض المناطق بقطاع غزة بدءا من الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "قوات الدفاع الاسرائيلية فوضت بفتح هدنة مؤقتة في قطاع غزة، وأوضح أن الهدنة الإنسانية لن تطبق على المناطق التي تعمل فيها حاليا قوات الدفاع الإسرائيلية".

ووصفت حماس الهدنة بالدعاية الإعلامية لأنها تطبق على بعض المناطق، وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس عن الهدنة إنها عديمة الجدوى لأنها تستثني مناطق ساخنة على طول حدود غزة وإنه لن يكون من الممكن الاستفادة منها في إجلاء المصابين في هذه المناطق.