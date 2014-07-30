الجيش العراقي: قتلنا 78 من مقاتلي الدولة الإسلامية

أعلنت مصادر أمنية عراقية عن مقتل 78 عنصرا من تنظيم "الدولة الإسلامية" في غارات جوية بمنطقة الكرمة غرب العراق واليوسفية جنوب بغداد.

وأضافت المصادر أن القوات الجوية وبالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية وجهت ضربات مؤثرة ضد تجمعات تنظيم "الدولة الإسلامية" في مناطق الشورتان والبو فهد والبو عبيد في الكرمة وأسفرت عن مقتل 60 مسلحا وحرق 4 عجلات.

على صعيد متصل قصفت القوات الجوية العراقية تجمعات تنظيم "الدولة الإسلامية" في منطقة الكراغول بناحية اليوسفية وأسفرت عن مقتل 18 منهم وجرح 30 اخرين وتدمير عجلتين ورشاشة احادية كانت منصوبة فوق احد المنازل.