الأونروا: قتل إسرائيل للأطفال وصمة عار على جبيننا

اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرستها في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين والتسبب في قتل وجرح العشرات من النازحين اليها.

وذكرت الاونروا في بيان لها اليوم إنه " في مساء امس تم قتل الأطفال وهم نيام بجانب أهلهم على أرضية احدى الفصول الدراسية في أحد ملاجئ الأمم المتحدة المخصصة للنازحين في مخيم جباليا للاجئين في غزة".

وعلقت الوكالة على القصف الإسرائيلي قائلة:" أطفال يقتلون أثناء نومهم .. إنها صفعة وإهانة لنا جميعا ووصمة عار على جبين العالم واليوم يقف هذا العالم مخزيا ".

وأكدت الأونروا في البيان بأنها قامت بزيارة الموقع وجمعت الأدلة وقامت بتحليل الشظايا ومعاينة أدلة الحفر التي خلفها القصف وغيرها من الأضرار, ووضحت بأن التقييم الأولي يشير إلى أن المدفعية الإسرائيلية هي من ضربت المدرسة التي تأوي 3 آلاف و300 نازح جاؤوا يطلبون الأمن والأمان مشيرة إلى تعرض المدرسة لثلاث ضربات على الأقل.

ولم تعلن عن عدد الضحايا فيما اكتفت بالقول أن هناك وفيات وإصابات عديدة شملت نساء وأطفال وأن أي إحصائية سابقة لأوانها.